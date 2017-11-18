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BB Erzurumspor 0 - Ümraniyespor 0
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BB ERZURUMSPOR 0 - ÜMRANİYESPOR 0

BB Erzurumspor 0 - Ümraniyespor 0

TFF 1.Lig 12. haftasında BB Erzurumspor ile Ümraniyespor Yeni Erzurum Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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BB Erzurumspor 0 - Ümraniyespor 0

TFF 1.Lig 12. haftasında BB Erzurumspor ile Ümraniyespor Yeni Erzurum Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

BB Erzurumspor: Kaya Tarakçı, Lokman Gör, Hakan Arslan, Tolga Ünlü, Stephane Acka, Erhan Çelenk, Jasmin Scuk, Taylan Antalyalı, Murat Gürbüzerol (58' Mert Nobre), Gökhan Karadeniz (81' Haris Harba), Hamza Younes (58' Burhan Eşer)

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Ümraniyespor: Burak Öğür (34' Metin Erol), Merthan Açıl, Mehmet Sedef, Oğuz Ceylan, Aaron Appindangoye, Cleyton (85' Bahadır Taşdelen), İbrahim Akdağ, Bulut Kaya, Andreas Vasilogiannis, Emircan Altıntaş (59' Jean-armel Drole), Dimitar Rangelov

Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş

Hakem: Barış Şimşek, Mehmet Metin, Abdullah Bora Özkara, Kadir Sağlam

Sarı Kartlar: DK 40: Erhan Çelenk (BB Erzurumspor), DK 62: Dimitar Rangelov (Ümraniyespor), DK 66: Mert Nobre (BB Erzurumspor), DK 70: Jasmin Scuk (BB Erzurumspor)

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