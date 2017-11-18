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Bayburtspor 1 - Çatalca Spor 1
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BAYBURTSPOR 1 - ÇATALCA SPOR 1

Bayburtspor 1 - Çatalca Spor 1

TFF 3.Lig 1.Grup 13. haftasında Bayburtspor ile Çatalca Spor Bayburt Genç Osman Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Bayburtspor 1 - Çatalca Spor 1

TFF 3.Lig 1.Grup 13. haftasında Bayburtspor ile Çatalca Spor Bayburt Genç Osman Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Bayburtspor: İsmet Yumakoğulları, Hasan Güleryüz (75' Murat Yılmaz), Rahmi Muhammet Akyazı, Ali Koçak (70' Yunus Ünsal), Berkay Çakır, Özkan Toprak, Gökhan Korkmaz (46' Nazif Şener), Güray Gazioğlu, Aykut Sarıdoğan, Mert Özyıldırım, Hüseyin Ali Pala

Teknik Direktör: Özgür Zengin

Çatalca Spor: Doğan Özcan, Mehmet Kahvecioğlu (68' Ömer Faruk Acı), Emre Özer, Deniz Bağlan, Eyüpcan Delibalta, Sinan Ayar (84' Sedat Debreli), Serkan Urgancı, Cengizhan Koç, Sadık Arda Yılmaztürk, Barış Dillioğlu, Ufuk Özcan

Teknik Direktör: Mehmet Çelik

Hakem: Ahmet Balkan, Suat Fidan, Harun Reşit Güngör, Ufuk Demircioğlu

Goller: DK 7: Berkay Çakır (Bayburtspor), DK 11: Deniz Bağlan (Çatalca Spor)

Sarı Kartlar: DK 16: Özkan Toprak (Bayburtspor), DK 37: Güray Gazioğlu (Bayburtspor), DK 59: Barış Dillioğlu (Çatalca Spor), DK 83: Sadık Arda Yılmaztürk (Çatalca Spor), DK 85: Hüseyin Ali Pala (Bayburtspor), DK 90: Doğan Özcan (Çatalca Spor), DK 90: Aykut Sarıdoğan (Bayburtspor)

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