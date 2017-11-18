Bayburtspor 1 - Çatalca Spor 1
TFF 3.Lig 1.Grup 13. haftasında Bayburtspor ile Çatalca Spor Bayburt Genç Osman Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Bayburtspor: İsmet Yumakoğulları, Hasan Güleryüz (75' Murat Yılmaz), Rahmi Muhammet Akyazı, Ali Koçak (70' Yunus Ünsal), Berkay Çakır, Özkan Toprak, Gökhan Korkmaz (46' Nazif Şener), Güray Gazioğlu, Aykut Sarıdoğan, Mert Özyıldırım, Hüseyin Ali Pala
Teknik Direktör: Özgür Zengin
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Çatalca Spor: Doğan Özcan, Mehmet Kahvecioğlu (68' Ömer Faruk Acı), Emre Özer, Deniz Bağlan, Eyüpcan Delibalta, Sinan Ayar (84' Sedat Debreli), Serkan Urgancı, Cengizhan Koç, Sadık Arda Yılmaztürk, Barış Dillioğlu, Ufuk Özcan
Teknik Direktör: Mehmet Çelik
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ahmet Balkan, Suat Fidan, Harun Reşit Güngör, Ufuk Demircioğlu
Goller: DK 7: Berkay Çakır (Bayburtspor), DK 11: Deniz Bağlan (Çatalca Spor)
Sarı Kartlar: DK 16: Özkan Toprak (Bayburtspor), DK 37: Güray Gazioğlu (Bayburtspor), DK 59: Barış Dillioğlu (Çatalca Spor), DK 83: Sadık Arda Yılmaztürk (Çatalca Spor), DK 85: Hüseyin Ali Pala (Bayburtspor), DK 90: Doğan Özcan (Çatalca Spor), DK 90: Aykut Sarıdoğan (Bayburtspor)
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