MANİSASPOR 2 - ELAZIĞSPOR 1

Manisaspor 2 - Elazığspor 1
TFF 1.Lig 12. haftasında Manisaspor ile Elazığspor Manisa 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Manisaspor 2-1 kazandı.
Manisaspor: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Mustafa Sevgi (45' Fahri Akyol), Berkay Samancı, Hikmet Balioğlu, Abdülkadir Korkut, Slavko Perovic (68' Axel Meye), İsmail Haktan Odabaşı, Daniel Dimov, Bilal Sebaihi, Kağan Miray Bağış (54' Zahit Fındık), Asım Hamzaçebi
Teknik Direktör: Hamit Cihan
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Elazığspor: Soner Şahin, Sezgin Coşkun, Adem Alkaşi, Onur Güney, Erman Bulucu, Elmar Bjarnason, Murat Kayalı (46' Mertan Caner Öztürk), Tom Silva, Alpaslan Öztürk, Jeffrey Sarpong, Ahmet Aras (74' Lucio Maranhao)
Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar
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Hakem: Ramazan Keleş, Soner Maraş, Burak Cansız, Çağdaş Altay
Goller: DK 12: Bilal Sebaihi (Manisaspor), DK 25: Slavko Perovic (Manisaspor), DK 90: Alpaslan Öztürk (Elazığspor)
Sarı Kartlar: DK 23: İsmail Haktan Odabaşı (Manisaspor), DK 43: Soner Şahin (Elazığspor), DK 48: Bilal Sebaihi (Manisaspor), DK 61: Daniel Dimov (Manisaspor), DK 76: Mehmet Göktuğ Bakırbaş (Manisaspor), DK 78: Hikmet Balioğlu (Manisaspor)
Kırmızı Kart: DK 65: Bilal Sebaihi (Manisaspor)