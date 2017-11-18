ARSİNSPOR 0 - KARACABEY BİRLİK 2

Arsinspor 0 - Karacabey Birlik 2
TFF 3.Lig 3.Grup 13. haftasında Arsinspor ile Karacabey Birlik Arsin İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Karacabey Birlik 2-0 kazandı.
Arsinspor: Mehmet Can Küçükalioğlu, Adem Kaba, Enes Yılmaz, Caner İlyas, Ahmet Özkal, Mikail Üzümcü (40' Batuhan Aslan), Serkan Demirezen, Onur Osman Erel (46' Hami Çolak), Miraç Çakmak (25' Recep Kuşcu), Şefik Koz, Yiğit Kabasoğlu
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Karacabey Birlik : Mehmet Mert Pala, Fatih Gültekin, İlyas Yılmazer, İlyas Akan (73' Ozan Solak), İmam Almas, Bünyamin Kasal, Ali Serin, Yasin Tosun, Ömer Faruk Gümüş, Sedat Dursun, Emre Akdağ (74' Oğuzhan Yılmaz)
Teknik Direktör: Selçuk Buğdaycı
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Raşit Yorgancılar, Serdar Soydan, Abdullah Melih Karaduman, Murat Kahya
Goller: DK 8: Emre Akdağ (Karacabey Birlik ), DK 13: Ali Serin (Karacabey Birlik )
Sarı Kartlar: DK 54: Yiğit Kabasoğlu (Arsinspor), DK 54: Fatih Gültekin (Karacabey Birlik ), DK 79: Mehmet Mert Pala (Karacabey Birlik )
Kırmızı Kart: DK 90: Enes Yılmaz (Arsinspor)
Fikstürü - Puan Durumu