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1461 Trabzon 2 - Gölcükspor 3
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1461 TRABZON 2 - GÖLCÜKSPOR 3

1461 Trabzon 2 - Gölcükspor 3

TFF 3.Lig 2.Grup 13. haftasında 1461 Trabzon ile Gölcükspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Gölcükspor 3-2 kazandı.

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1461 Trabzon 2 - Gölcükspor 3

TFF 3.Lig 2.Grup 13. haftasında 1461 Trabzon ile Gölcükspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gölcükspor 3-2 kazandı.

1461 Trabzon: Ogün Çebi, Rasimcan Değirmenci, Aykut Civelek, Recep Uğur Öztürk, Sefacan Taşkolu, Yüksel Şişman (85' Ahmet Eren), Melih Kabasakal, Savaş Çakır (77' Furkan Tütüncü), Yağızcan Erdem (68' Mert Yıldırım), Aykut Sevim, Ali Han Tunçer

Teknik Direktör: Hamdi Zıvalıoğlu

Gölcükspor: Sercan Yılmaz, Cenk Cengiz (66' Murat Can Koçak), Devrim Aksongur, Furkan Saki, Bahattin Saral (83' Ahmet Özer), Onur Özcan, Sedat Cengiz, Yunus Özdemir, Selim Dedekoç, Ahmet Kutluer (72' Furkan Öztürk), Oktay Balcı

Teknik Direktör: Serdal Eroy

Hakem: Onur Bingöl, Mikail Can, Mesut Hakalmaz, Bekir Taşöz

Goller: DK 2: Sedat Cengiz (Gölcükspor), DK 6: Oktay Balcı (Gölcükspor), DK 44: Savaş Çakır (1461 Trabzon), DK 48: Sedat Cengiz (Gölcükspor), DK 57: Onur Özcan (1461 Trabzon)

Sarı Kartlar: DK 16: Yüksel Şişman (1461 Trabzon), DK 53: Sefacan Taşkolu (1461 Trabzon), DK 56: Selim Dedekoç (Gölcükspor), DK 76: Yunus Özdemir (Gölcükspor), DK 77: Sercan Yılmaz (Gölcükspor)

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