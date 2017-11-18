İŞTE ADANA DEMİRSPOR - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Adana Demirspor - Gazişehir Gaziantep FK maçında ilk 11'ler
Bugün 15:30'da başlayacak Adana Demirspor - Gazişehir Gaziantep FK maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1.Lig 12. Haftasında 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Erkan Özdamar yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Adana Demirspor: Yiğit İncedemir, Yiğitcan Erdoğan, Lalawele Atakora, Yaovı Joseph Douhadjı, Robert Ndıp Tambe, Abdulkadir Parmak, İsmail Şahmalı, Erhan Kartal, Savaş Yılmaz, Sezer Özmen, Atabey Çiçek
Teknik Direktör: Ersel Uzgur
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Gazişehir Gaziantep FK: Pıerre Achılle Webo Kouamo, Adam Mıeczyslaw Stackhowıak, Ahmet Kesim, Murat Ceylan, Kabasele Mwamba Nathan Clement, Muhammet Reis, Yasin Palaz, Gökhan Alsan, Okan Derici, Özgür Özkaya, Sinan Osmanoğlu
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
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Hakem: Erkan Özdamar, Önder Yılmaz, Utku Tunavelioğlu, Mert Güzenge
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