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İşte Bursaspor - Göztepe maçında ilk 11'ler
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İŞTE BURSASPOR - GÖZTEPE MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Bursaspor - Göztepe maçında ilk 11'ler

Süper Lig 2017-2018 12. haftasında Bursaspor ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Bursaspor - Göztepe maçında ilk 11'ler

Bugün 14:00'da başlayacak Bursaspor - Göztepe maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 12. Haftasında Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Mete Kalkavan yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu

Bursaspor: Sorin Bogdan Stancu, Harun Tekin, Ertuğrul Ersoy, Crıstobal Andres Jorquera Torres, Pablo Martın Batalla, Sinan Bakış, Rıcardo Wıllıam Faty, Jıres Kembo Ekoko, Barış Yardımcı, Emmanuel Agyeman Badu, William Paul Ekong

Teknik Direktör: Paul Joseph Marie Le Guen

Göztepe: Selçuk Şahin, Adama Traore, Rajko Rotman, Halil Akbunar, Andre De Castro Pereıra, Antonıo Alberto Bastos Pımparel, Adıs Jahovıc, Tanju Kayhan, Mılos Kosanovıc, Rıcardo Martıns De Araujo, Yoan Patrıck Gouffran

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Hakem: Mete Kalkavan, Esat Sancaktar, Erdem Bayık, Ali Şansalan

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