İŞTE BURSASPOR - GÖZTEPE MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Bursaspor - Göztepe maçında ilk 11'ler
Bugün 14:00'da başlayacak Bursaspor - Göztepe maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 12. Haftasında Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Mete Kalkavan yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu
Bursaspor: Sorin Bogdan Stancu, Harun Tekin, Ertuğrul Ersoy, Crıstobal Andres Jorquera Torres, Pablo Martın Batalla, Sinan Bakış, Rıcardo Wıllıam Faty, Jıres Kembo Ekoko, Barış Yardımcı, Emmanuel Agyeman Badu, William Paul Ekong
Teknik Direktör: Paul Joseph Marie Le Guen
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Göztepe: Selçuk Şahin, Adama Traore, Rajko Rotman, Halil Akbunar, Andre De Castro Pereıra, Antonıo Alberto Bastos Pımparel, Adıs Jahovıc, Tanju Kayhan, Mılos Kosanovıc, Rıcardo Martıns De Araujo, Yoan Patrıck Gouffran
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mete Kalkavan, Esat Sancaktar, Erdem Bayık, Ali Şansalan
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