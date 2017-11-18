PAYAS BEL. - CİZRESPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Payas Bel. - Cizrespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 13:30'da başlayacak Payas Bel. - Cizrespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3.Lig 3.Grup 13. Haftasında Payas İlçe Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Süleyman Soyutürk yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Payas İlçe Stadı
Payas Bel.: Cuma Ali Üzüm, Gökhan Aydaş, Baran Yardımcı, Gökhan Öztürk, Abdulsamet Kırım, İhsan Uğur Göktaş, Sezer Çelik, Ahmet Üçgün, Aykut Topal, Tevfik Şanver, Necmi Çoban
Teknik Direktör:
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Cizrespor: Önder Karaboğa, Gökhan Ünver, Hurşut Meriç, Sami İzcican, Muhammet Ali Yenilmez, Erhan Eren, Emrah Çalışlar, Volkan Zemen, Serkan İpek, Vedat Aydın, Mazlum Öndil
Teknik Direktör: İsmail Batur
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Hakem: Süleyman Soyutürk, Burak Celep, Çağdaş Yüksel Çağ, Serkan Pınar
Maç Detayları - Canlı Anlatım