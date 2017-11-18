HACETTEPE SPOR - ŞANLIURFASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Hacettepe Spor - Şanlıurfaspor maç kadroları belli oldu...TFF 2.Lig Beyaz Grup 13. haftasında Hacettepe Spor ile Şanlıurfaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 13:30'da Cebeci İnönü Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Yakup Bakır yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Cebeci İnönü
Hacettepe Spor: Alaaddin Okumuş, Mahmut Bilir, Serdarcan Eralp, Berat Aydoğdu, Rahmi Can Karadaş, Burak Çolak, Noyan Öz, Soner Dikmen, Kadir Ari, Fethi Özer, Übeyd Adıyaman
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
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Şanlıurfaspor: Şaban Özel, Mertcan Çam, Artun Akçakın, Hüseyin Kala, Mehmet Taşcı, Halil Köçer, Okan Şahingöz, Ömer Kahveci, Muhammed Gönülaçar, İzzet Yıldırım, Bahadır Öztürk
Teknik Direktör: Ferudun Şaban Yarkın
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Hakem: Yakup Bakır, Mehmet Öcal, İsmail Taygun Tasalı, Ercan Hellaç
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