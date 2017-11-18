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Hacettepe Spor - Şanlıurfaspor maç kadroları belli oldu...
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HACETTEPE SPOR - ŞANLIURFASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Hacettepe Spor - Şanlıurfaspor maç kadroları belli oldu...

TFF 2.Lig Beyaz Grup 13. haftasında Hacettepe Spor ile Şanlıurfaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Hacettepe Spor - Şanlıurfaspor maç kadroları belli oldu...

TFF 2.Lig Beyaz Grup 13. haftasında Hacettepe Spor ile Şanlıurfaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:30'da Cebeci İnönü Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Yakup Bakır yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Cebeci İnönü

Hacettepe Spor: Alaaddin Okumuş, Mahmut Bilir, Serdarcan Eralp, Berat Aydoğdu, Rahmi Can Karadaş, Burak Çolak, Noyan Öz, Soner Dikmen, Kadir Ari, Fethi Özer, Übeyd Adıyaman

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Şanlıurfaspor: Şaban Özel, Mertcan Çam, Artun Akçakın, Hüseyin Kala, Mehmet Taşcı, Halil Köçer, Okan Şahingöz, Ömer Kahveci, Muhammed Gönülaçar, İzzet Yıldırım, Bahadır Öztürk

Teknik Direktör: Ferudun Şaban Yarkın

Hakem: Yakup Bakır, Mehmet Öcal, İsmail Taygun Tasalı, Ercan Hellaç

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