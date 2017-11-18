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Silivrispor - A. Selçukspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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SİLİVRİSPOR - A. SELÇUKSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Silivrispor - A. Selçukspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 2.Lig Beyaz Grup 13. haftasında Silivrispor ile A. Selçukspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Silivrispor - A. Selçukspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 13:30'da başlayacak Silivrispor - A. Selçukspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2.Lig Beyaz Grup 13. Haftasında Silivri Stadyumunda oynanacak müsabakayı Gökçen Öztürk yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Silivri

Silivrispor: Güray Kula, Doğan Ateş, Fuat Yaman, Yusuf Onur Arıkan, Yunus Yaşar, Serdar Eylik, Barış Bakır, İbrahim Kaş, Onur Bulut, Sercan Besler, İsmail Düzgün

Teknik Direktör: Taşkın Güngör

A. Selçukspor: Özkan Taştemur, Emre Can Atila, Mücahit Can Akçay, Onurcan Güler, İbrahim Ak, Ali Yaşar, İbrahim Serdar Aydın, Ahmet Önay, Alpay Koldaş, Mücahit Atalay, Seddar Karaman

Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı

Hakem: Gökçen Öztürk, Ali Can Alp, Arif Dilmeç, Feridun Daldaş

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