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İnegölspor - Keçiörengücü sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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İNEGÖLSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

İnegölspor - Keçiörengücü sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 13. haftasında İnegölspor ile Keçiörengücü arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İnegölspor - Keçiörengücü sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 13:30'da başlayacak İnegölspor - Keçiörengücü maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 13. Haftasında İnegöl İlçe Stadyumunda oynanacak müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: İnegöl İlçe

İnegölspor: Kemal Hastürk, İsa Akgöl, Bilal Özdemir, Uğur Parlak, Okan Deniz, Emrah Dağ, Emirhan Aydoğan, Şener Özcan, Anıl Şahin, Barış Sinan Üstün, Ahmet Hakan Şahin

Teknik Direktör: Murat Yoldaş

Keçiörengücü: Efe Can Çölbekler, Berat Satılmış, Ahmet Güven, Umut Pusat, Yakup Bugun, Burak Aydın, Uğur Utlu, Tarık Mayhoş, Hüseyin Güngör, Rıdvan Koçak, Okan Baydemir

Teknik Direktör: Mustafa Çapanoğlu

Hakem: Atilla Karaoğlan, Emin Barlas, Hakan Yoldaş, Emre Yüksel

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