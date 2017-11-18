İNEGÖLSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

İnegölspor - Keçiörengücü sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 13:30'da başlayacak İnegölspor - Keçiörengücü maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 13. Haftasında İnegöl İlçe Stadyumunda oynanacak müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: İnegöl İlçe
İnegölspor: Kemal Hastürk, İsa Akgöl, Bilal Özdemir, Uğur Parlak, Okan Deniz, Emrah Dağ, Emirhan Aydoğan, Şener Özcan, Anıl Şahin, Barış Sinan Üstün, Ahmet Hakan Şahin
Teknik Direktör: Murat Yoldaş
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Keçiörengücü: Efe Can Çölbekler, Berat Satılmış, Ahmet Güven, Umut Pusat, Yakup Bugun, Burak Aydın, Uğur Utlu, Tarık Mayhoş, Hüseyin Güngör, Rıdvan Koçak, Okan Baydemir
Teknik Direktör: Mustafa Çapanoğlu
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Hakem: Atilla Karaoğlan, Emin Barlas, Hakan Yoldaş, Emre Yüksel
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