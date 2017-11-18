İŞTE EYÜPSPOR - MERSİN İDMANYURDU MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Eyüpspor - Mersin İdmanyurdu maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak Eyüpspor - Mersin İdmanyurdu maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 13. Haftasında Esenler Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Batuhan Gültek yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Esenler Stadı
Eyüpspor: Burak Kapan, Gencay Erten, Bilal Gülden, Ahmet Devret, Vahit Yaşar, Dede Çelik, İsmail Ayaz, Mehmet Kodeş, Murat Akçay, Naci Bayraktaroğlu, Kubilay Akyüz
Teknik Direktör: Ekrem Al
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Mersin İdmanyurdu: Hasan Daş, Kudbettin Tekin Oğrak, Emrah Özyaylaz, Mahmut Metin, Mert Arabacı, Emir Kaan Gültekin, Hüseyin Dalmış, Emre Güney Aras, Nurullah Kaya, Emre Can Dönmez, Gökhan Akkan
Teknik Direktör: Sedat Hazımoğlu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Batuhan Gültek, Çağlar Mehmet Uludağ, Barış Çiçeksoyu, Yakup Özhan
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