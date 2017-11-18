DENİZLİSPOR GALİBİYETİN ARDINDAN ANKARAGÜCÜ'NDE OYUNCULAR NELER DEDİ?

İLİŞKİLİ HABER Ankaragücü zirveye göz kırptı

TFF 1. Lig’de zirve hesapları yapan Ankaragücü, Denizlispor’u 2-1 yenerek yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.

Bu önemli başarıda pay sahibi olan oyunculardan Altay Bayındır, Korcan Çelikay, Umut Nayir ve Alihan Kubalas, Klasspor mikrofonlarına konuşarak duygularını aktardı.

Altay Bayındır: “Oyundan kopmadık”

Başkent ekibinin son iki haftadır kalesini koruyan genç file bekçisi Altay Bayındır, “Ankaragücü’nde kaleyi korumak, uzun zamandır istediğim bir şeydi, Denizlispor karşısında da bu nasip oldu. Korcan ağabey ile rekabet içinde olmaya devam edeceğiz.” dedi.

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Denizlispor karşısındaki galibiyeti değerlendiren 19 yaşındaki Altay, “1-0 geriye düştükten sonra oyundan kopmadık. İlk yarının kritik bir dakikasında golü bulduk. Devre arasında konuşarak felsefemizi ikinci yarıda sahaya yansıttık ve ikinci golü bularak galibiyeti elde ettik. Önümüzdeki haftalarda da galibiyet serimizi devam ettirerek Ankaragücü’nü Süper Lig’e çıkarmak istiyoruz” diye konuştu.

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Kaleci Korcan Çelikay'dan Altay Bayındır yorumu

Sakatlığı nedeniyle kaleyi genç yetenek Altay Bayındır’a emanet eden Korcan Çelikay, “Altay’ı tebrik ediyorum. Geçen hafta sonradan oyuna girdi ve iyi adapte oldu. Denizlispor karşısında da iyi bir oyun ortaya koydu. Yaşı daha çok genç, İnşallah daha çok iyi performanslar sergileyecek” yorumunu yaptı.

Umut Nayir: “Ümraniye ve Giresun’u strese soktuk”

Attığı gollerle Ankaragücü’nün galibiyetlerinde ciddi etkisi olan Umut Nayir, “Haftalar ilerledikçe rakiplerimiz, bizi hedef olarak görmeye başladı” dedi ve açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Bu maçta da Denizlispor bize zorluk çıkardı. Kontra atağa uygun oyuncuları ile olan bir rakibe karşı oynadık. Bu maçın zor geçeceğini biliyorduk ama ilk yarıda istediğimiz baskıyı kuramadık. İlk yarının sonunda bulduğum gol bizi çok rahatlattı. İkinci yarıda baskımız arttı, daha önce de gol bulabilirdik ama gol bana nasip oldu, mutluyum. Gol atıp takımımıza katkı vermek istiyorum. Gol atamadığım zaman mücadelem ile katkı vermeye uğraşıyorum. İşimiz bu, oynuyorsak katkı vermemiz lazım.”

Sarı-lacivertli takımın Giresun ve Ümraniye ile art arda oynayacağının hatırlatılması üzerien konuşan yıldız golcü Umut, “Hedef takımlar ile oynadığımız maçlar, daha iyi geçiyor. Aldığımız galibiyet ile Ümraniyespor ve Giresunspor’u strese soktuk” ifadesini kullandı.

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Alihan Kubalas: “Dengeli; vahşi ve saldırgan oynamamız lazım”

Sezon başından beri taktiksel anlamda iyi çalıştıklarının altını çizen başarılı stoper oyuncusu, hiçbir şeyin tesadüf sonucu olmadığını söyledi.

Attığı gollerin önemine vurgu yapılması üzerine değerlendirmelerde bulunan Alihan Kubalas, “3 önemli gol de bana denk geldi. Bu da, doğru zamanda, doğru yerde bulunmak ile alakalı bir durumdur. Sezon içerisinde 3-6 arasında gol sayısına ulaşıyordum ama 12 haftalık süreçte ilk defa 3 gole ulaştım“ dedi.

﻿ Futbolcu Bilgisi Alihan Kubalas kimdir?

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Kendi evlerinde kazanmak için ne gerekiyorsa yaptıklarını belirten deneyimli stoper, “Çok şanssız bir sarı kart gördüm. O pozisyonda, hakem oyunun ateşine yenik düştü. Ondan sonra oyun sertleşmeye başladı. Kendi seyircimiz önünde kazanmak için dengeli; vahşi ve saldırgan oynamamız lazım. Kırmızı kart görebilirdim ancak görmeden maçı bitirdiğim için mutluyum. Sarı kart gördükten sonra kendimi geriye çekemezdim, her zaman aynı tempoda oynarım” diye konuştu.