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Beşiktaş 0 - Akhisar Bel. 0
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BEŞİKTAŞ 0 - AKHİSAR BEL. 0

Beşiktaş 0 - Akhisar Bel. 0

Süper Lig 2017-2018 12. haftasında Beşiktaş ile Akhisar Bel. Vodafone Arena Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Beşiktaş 0 - Akhisar Bel. 0

Süper Lig 2017-2018 12. haftasında Beşiktaş ile Akhisar Bel. Vodafone Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Beşiktaş: Fabricio Agosto, Adriano Correia, Dusko Tosic, Gary Medel, Gökhan Gönül, Ricardo Quaresma, Jeremain Lens (46' Cenk Tosun), Atiba Hutchinson, Tolgay Arslan (75' Oğuzhan Özyakup), Anderson Talisca, Alvaro Negredo (65' Ryan Babel)

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Akhisar Bel.: Milan Lukac, Miguel Lopes, Kadir Keleş, Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa, Abdoul Sissoko, Daniel Larsson, Soner Aydoğdu, Aykut Çeviker (75' Eray Ataseven), Onur Ayık (85' Ioan Hora), Marvin Emnes (59' Paulo Henrique)

Teknik Direktör: Okan Buruk

Hakem: Serkan Çınar, Süleyman Özay, Mehmet Cem Hanoğlu, Bahattin Şimşek

Sarı Kartlar: DK 10: Kadir Keleş (Akhisar Bel.), DK 47: Dusko Tosic (Beşiktaş), DK 62: Atiba Hutchinson (Beşiktaş), DK 76: Paulo Henrique (Akhisar Bel.), DK 78: Ryan Babel (Beşiktaş), DK 80: Fatih Öztürk (Akhisar Bel.), DK 81: Gary Medel (Beşiktaş), DK 88: Ioan Hora (Akhisar Bel.), DK 90: Milan Lukac (Akhisar Bel.)

Kırmızı Kart: DK 80: Paulo Henrique (Akhisar Bel.)

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