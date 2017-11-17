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İsmail Kartal: "İkinci yarı 'biz' gibi oynadık"
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İSMAİL KARTAL: "İKİNCİ YARI 'BİZ' GİBİ OYNADIK"

TFF 1. Lig'de Denizlispor'u 2-1 yenen MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü İsmail Kartal, "İkinci yarı 'biz' gibi oynadık ve kazandık" dedi.

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TFF 1. Lig'de Denizlispor'u 2-1 yenen MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü İsmail Kartal, "İkinci yarı 'biz' gibi oynadık ve kazandık" dedi.

Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, lige verilen arayı iyi değerlendirdiklerini söyledi.

Karşılaşmaya istedikleri gibi başlayamadıklarını belirten Kartal, "İlk devre Ankaragücü gibi değildik. Rakip çok kapandı, açamadık. Doğru zamanda bir gol bulduk ve devreye öyle gittik. Soyunma odasında oyuncularıma ilk yarıyı unutmalarını söyledim. İkinci yarı 'biz' gibi oynadık ve kazandık. Galibiyeti muhteşem taraftarımıza armağan ediyorum." diye konuştu.

Kartal, zor şartlar altında lige başladıklarına dikkati çekerek, "Hiçbir zaman sıkıntıların hedeflerimizin önüne geçmesine izin vermedik. 5-6 aylık hikaye kolay anlatılacak bir şey değil. Bugünlere gelmek beni çok mutlu ediyor. Karakterli bir oyuncu grubuna sahibiz, her takımı yenebiliriz." ifadelerini kullandı.

Denizlispor Teknik Direktörü Reha Erginer ise mağlubiyetten duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısında iyi futbol ortaya koyduklarını anlatan Erginer, "Maçı koparabilecek pozisyonlar bulduk. İlk yarının son dakikalarında yedeğimiz gol maçın kırılma anıydı. Ucuz bir mağlubiyet oldu. Duran toptan iki gol yedik. En kötü bir puanla dönmeliydik." değerlendirmesinde bulundu.
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Mehmet
17 Kasım 201722:49
Allahınızı severseniz şu maç saatleri için federasyona tepki mi veriyoruz nota mı. Millet maça gelemiyor
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