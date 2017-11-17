BEŞİKTAŞ-AKHİSARSPOR MAÇINDAN NOTLAR

Süper Lig'in 12. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk eden Beşiktaş, rakibi karşısına son lig mücadelesine göre 3 değişiklikle çıktı.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Pepe kadroda yer almazken, 11. haftada Göztepe ile oynanan karşılaşmada görev alan Cenk Tosun ile Ryan Babel, yedekler arasında yer aldı. Pepe'nin yokluğunda savunmanın göbeğinde Gary Medel, şans buldu. Süper Lig'de son olarak 7. haftadaki Trabzonspor karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkan Medel, 4 hafta sonra aynı şansı yakaladı.

- Babel yedek

Beşiktaş'ın formda isimlerinden Ryan Babel, 12. hafta mücadelesine yedek olarak çıktı.

Siyah-beyazlı takımda gösterdiği performansla Hollanda Milli Takımı'na yeniden davet edilen ve hafta içinde ülkesinin hazırlık maçında oynayan Babel'in yerine orta sahanın sağında vatandaşı Jeremain Lens, oynadı.

Lens'in sağ kanada geçmesiyle Ricardo Quaresma, orta sahanın solunda görev aldı.

- Cenk Tosun da dinlendirildi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gelecek hafta Porto'yu konuk edecek siyah-beyazlı ekipte forvet oyuncusu Cenk Tosun da dinlendirilen oyuncular arasında yer aldı.

Babel gibi maça yedek olarak başlayan Cenk'in bu maçtaki görevini Alvaro Negredo yerine getirmeye çalıştı.

Bu sezon Gençlerbirliği, Trabzonspor ve Kardemir Karabükspor maçlarında ilk 11'de oynama fırsatı bulan Negredo, ligde 4. kez aynı şansı elde etti.

Siyah-beyazlı takımda ayrıca Fabricio Agosto Ramirez, Adriano Correia, Dusko Tosic, Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson, Tolgay Arslan, Gökhan Gönül ve Anderson Talisca ilk 11'de sahaya çıktı.

Babel ve Cenk Tosun'un yanı sıra Tolga Zengin, Utku Yuvakuran, Matej Mitrovic, Oğuzhan Özyakup, Mustafa Pektemek, Fatih Aksoy, Orkan Çınar ile Necip Uysal, yedek soyundu.

- Pepe, ilk kez maç kaçırdı

Portekiz Milli Takım forması giyen ve takımının ABD ile yaptığı hazırlık karşılaşmasında yaşadığı sakatlık nedeniyle Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında görev alamayan Pepe, bu sezon ilk kez maç kaçırdı.

Sezon başında Real Madrid'den transfer edilen Pepe, Beşiktaş'ın Süper Lig'de yaptığı 11 karşılaşmada da 90'ar dakika görev almıştı. Portekizli oyuncu, Şampiyonlar Ligi ve Süper Kupa'daki tüm maçlarda da aynı şekilde görevini yerine getirmişti.

- 24 gün sonra evinde

Beşiktaş, 24 gün sonra Vodafone Park'ta Süper Lig maçına çıktı.

Ligde son 2 haftayı deplasmanda geçiren Beşiktaş, son olarak 23 Ekim'de Medipol Başakşehir'i lig mücadelesinde konuk etmişti. Rakibi karşısında 1-0 geriye düşen siyah-beyazlı ekip, Dusko Tosic'in uzatma dakikalarında attığı golle sahadan 1-1 beraberlikle ayrılmıştı.