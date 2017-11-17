ANKARAGÜCÜ ZİRVEYE GÖZ KIRPTI

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Tesekkurler

17 Kasım 201720:48

Emwgi gecenleri tebrik ediyorum. Bu ligde mucadele ederek puan alabilirsin. Sma dikkat edin son dakikalarda farki bulacekken az daha golu yiyorduk. Akilli ve dikkatli oynamak zorundayiz. Kenan herzamanku gibi caliskandi ama son hareketlwri dogru yapmayinca fark gelmedi. Atilan gollerde onun hucuma kattigi katkiyi unutmayalim. Kehinde giclu ama bir o kadar da yavas ve onun da bencil harekwti nedeniyle 3.gol gelmedi. Ama iyi bir mucadele ve alinan 3 puan cok iyi. Artik giresun ce umraniye maclarina daha motive cikacagiz. Tek handikap erdem ve alihanin kart cezalisi olarak bu hafta oynayamamasi.tesekjuelwr hepinize