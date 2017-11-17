ANKARAGÜCÜ ZİRVEYE GÖZ KIRPTI

MKE Ankaragücü 2 - Denizlispor 1
TFF 1.Lig 12. haftasında MKE Ankaragücü ile Denizlispor Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 2-1 kazandı.
MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Erdem Özgenç, Ferhat Kiraz, Gençer Cansev, Alihan Kubalas, Sedat Ağçay, Kenan Özer, Arif Morkaya (68' Olanrewaju Kehinde), Anton Putsila, İlhan Parlak (18' Doka Madureira), Mehmet Umut Nayir (81' Abdülkadir Kayalı)
Teknik Direktör: İsmail Kartal
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Denizlispor: Asil Kaan Güler, Ömer Alp Kulga, Cenk Güvenç, Burak Altıparmak, Alperen Yazıcı, Andre Moritz (86' Berkan Afşarlı), Anıl Taşdemir (80' Yasin Ozan), Barış Örücü, Taşkın İlter, Ziya Alkurt, Leandro Kappel
Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer
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Hakem: Murat Özcan, Arkın Akgöl, Cemal Bingül, Adem Sarıtaş
Goller: DK 26: Leandro Kappel (Denizlispor), DK 45: Alihan Kubalas (MKE Ankaragücü), DK 73: Mehmet Umut Nayir (MKE Ankaragücü)
Sarı Kartlar: DK 21: Alperen Yazıcı (Denizlispor), DK 27: Alihan Kubalas (MKE Ankaragücü), DK 55: Mehmet Umut Nayir (MKE Ankaragücü), DK 63: Burak Altıparmak (Denizlispor), DK 64: Arif Morkaya (MKE Ankaragücü), DK 75: Olanrewaju Kehinde (MKE Ankaragücü), DK 89: Erdem Özgenç (MKE Ankaragücü), DK 90: Berkan Afşarlı (Denizlispor)