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Ankaragücü zirveye göz kırptı
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ANKARAGÜCÜ ZİRVEYE GÖZ KIRPTI

Ankaragücü zirveye göz kırptı

TFF 1.Lig 12. haftasında MKE Ankaragücü ile Denizlispor, Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 2-1 kazandı.

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MKE Ankaragücü 2 - Denizlispor 1

TFF 1.Lig 12. haftasında MKE Ankaragücü ile Denizlispor Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 2-1 kazandı.

MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Erdem Özgenç, Ferhat Kiraz, Gençer Cansev, Alihan Kubalas, Sedat Ağçay, Kenan Özer, Arif Morkaya (68' Olanrewaju Kehinde), Anton Putsila, İlhan Parlak (18' Doka Madureira), Mehmet Umut Nayir (81' Abdülkadir Kayalı)

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Denizlispor: Asil Kaan Güler, Ömer Alp Kulga, Cenk Güvenç, Burak Altıparmak, Alperen Yazıcı, Andre Moritz (86' Berkan Afşarlı), Anıl Taşdemir (80' Yasin Ozan), Barış Örücü, Taşkın İlter, Ziya Alkurt, Leandro Kappel

Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer

Hakem: Murat Özcan, Arkın Akgöl, Cemal Bingül, Adem Sarıtaş

Goller: DK 26: Leandro Kappel (Denizlispor), DK 45: Alihan Kubalas (MKE Ankaragücü), DK 73: Mehmet Umut Nayir (MKE Ankaragücü)

Sarı Kartlar: DK 21: Alperen Yazıcı (Denizlispor), DK 27: Alihan Kubalas (MKE Ankaragücü), DK 55: Mehmet Umut Nayir (MKE Ankaragücü), DK 63: Burak Altıparmak (Denizlispor), DK 64: Arif Morkaya (MKE Ankaragücü), DK 75: Olanrewaju Kehinde (MKE Ankaragücü), DK 89: Erdem Özgenç (MKE Ankaragücü), DK 90: Berkan Afşarlı (Denizlispor)
 

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3
Batıkentli Ankaragüçlü
17 Kasım 201721:40
Gururluyuz Güçlüyüz Ankaragüçlüyüz...Şampiyon geliyor:)))
2
gecelerin güçlüsü
17 Kasım 201721:28
Hakem bariz 2 penaltımızı vermedi.Buna rağmen takım olmayı başaran Ankaragücümüz kazandı.Dikkat edilmesi konu 2 kayıp verdik.umarım onları aramayız.Yolumuz açık... Haydi hayırlısı
1
Tesekkurler
17 Kasım 201720:48
Emwgi gecenleri tebrik ediyorum. Bu ligde mucadele ederek puan alabilirsin. Sma dikkat edin son dakikalarda farki bulacekken az daha golu yiyorduk. Akilli ve dikkatli oynamak zorundayiz. Kenan herzamanku gibi caliskandi ama son hareketlwri dogru yapmayinca fark gelmedi. Atilan gollerde onun hucuma kattigi katkiyi unutmayalim. Kehinde giclu ama bir o kadar da yavas ve onun da bencil harekwti nedeniyle 3.gol gelmedi. Ama iyi bir mucadele ve alinan 3 puan cok iyi. Artik giresun ce umraniye maclarina daha motive cikacagiz. Tek handikap erdem ve alihanin kart cezalisi olarak bu hafta oynayamamasi.tesekjuelwr hepinize
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