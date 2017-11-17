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Beşiktaş - Akhisar Bel. sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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BEŞİKTAŞ - AKHİSAR BEL. SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Beşiktaş - Akhisar Bel. sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Süper Lig 2017-2018 12. haftasında Beşiktaş ile Akhisar Bel. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Beşiktaş - Akhisar Bel. sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 20:00'da başlayacak Beşiktaş - Akhisar Bel. maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 12. Haftasında Vodafone Arena Stadyumunda oynanacak müsabakayı Serkan Çınar yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Vodafone Arena

Beşiktaş: Fabrıcıo Martın Agosto Ramırez, Adrıano Correıa Claro, Dusko Tosıc, Rıcardo Andrade Quaresma Bernardo, Alvaro Negredo Sanchez, Gary Alexıs Medel Soto, Atıba Hutchınson, Jeremaın Marcıano Lens, Tolgay Ali Arslan, Gökhan Gönül, Anderson Souza Conceıçao

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Akhisar Bel.: Mılan Lukac, Aykut Çeviker, Soner Aydoğdu, Onur Ayık, Hugo Mıguel De Almeıda Costa Lopes, Abdou Lwahıd Sıssoko, Mustafa Yumlu, Danıel Alexander Larsson, Marvın Renato Emnes, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş

Teknik Direktör: Okan Buruk

Hakem: Serkan Çınar, Süleyman Özay, Mehmet Cem Hanoğlu, Bahattin Şimşek

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