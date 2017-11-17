BEŞİKTAŞ - AKHİSAR BEL. SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Beşiktaş - Akhisar Bel. sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 20:00'da başlayacak Beşiktaş - Akhisar Bel. maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 12. Haftasında Vodafone Arena Stadyumunda oynanacak müsabakayı Serkan Çınar yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Vodafone Arena
Beşiktaş: Fabrıcıo Martın Agosto Ramırez, Adrıano Correıa Claro, Dusko Tosıc, Rıcardo Andrade Quaresma Bernardo, Alvaro Negredo Sanchez, Gary Alexıs Medel Soto, Atıba Hutchınson, Jeremaın Marcıano Lens, Tolgay Ali Arslan, Gökhan Gönül, Anderson Souza Conceıçao
Teknik Direktör: Şenol Güneş
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Akhisar Bel.: Mılan Lukac, Aykut Çeviker, Soner Aydoğdu, Onur Ayık, Hugo Mıguel De Almeıda Costa Lopes, Abdou Lwahıd Sıssoko, Mustafa Yumlu, Danıel Alexander Larsson, Marvın Renato Emnes, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş
Teknik Direktör: Okan Buruk
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Hakem: Serkan Çınar, Süleyman Özay, Mehmet Cem Hanoğlu, Bahattin Şimşek
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