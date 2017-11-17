MKE ANKARAGÜCÜ - DENİZLİSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

MKE Ankaragücü - Denizlispor maç kadroları belli oldu...TFF 1.Lig 12. haftasında MKE Ankaragücü ile Denizlispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 18:00'da Ankara 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Murat Özcan yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Ankara 19 Mayıs
MKE Ankaragücü: Erdem Özgenç, Gençer Cansev, Ferhat Kiraz, Sedat Ağçay, Anton Putsıla, Arif Morkaya, Kenan Özer, Mehmet Umut Nayir, İlhan Parlak, Altay Bayındır, Alihan Kubalas
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Haberleri İstatistikleri
Denizlispor: Ömer Alp Kulga, Ziya Alkurt, Andre Francısco Morıtz, Leandro Deyrınıo Kappel, Burak Altıparmak, Taşkın İlter, Anıl Taşdemir, Cenk Güvenç, Alperen Yazıcı, Asil Kaan Güler, Bariş Örücü
Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Murat Özcan, Arkın Akgöl, Cemal Bingül, Adem Sarıtaş
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/admin/web/klasspor.com/public_html/klas.link/link_conn.php on line 11
Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/admin/web/klasspor.com/public_html/klas.link/link_conn.php on line 25