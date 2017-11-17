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MKE Ankaragücü - Denizlispor maç kadroları belli oldu...
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MKE ANKARAGÜCÜ - DENİZLİSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

MKE Ankaragücü - Denizlispor maç kadroları belli oldu...

TFF 1.Lig 12. haftasında MKE Ankaragücü ile Denizlispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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MKE Ankaragücü - Denizlispor maç kadroları belli oldu...

TFF 1.Lig 12. haftasında MKE Ankaragücü ile Denizlispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 18:00'da Ankara 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Murat Özcan yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Ankara 19 Mayıs

MKE Ankaragücü: Erdem Özgenç, Gençer Cansev, Ferhat Kiraz, Sedat Ağçay, Anton Putsıla, Arif Morkaya, Kenan Özer, Mehmet Umut Nayir, İlhan Parlak, Altay Bayındır, Alihan Kubalas

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Denizlispor: Ömer Alp Kulga, Ziya Alkurt, Andre Francısco Morıtz, Leandro Deyrınıo Kappel, Burak Altıparmak, Taşkın İlter, Anıl Taşdemir, Cenk Güvenç, Alperen Yazıcı, Asil Kaan Güler, Bariş Örücü

Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer

Hakem: Murat Özcan, Arkın Akgöl, Cemal Bingül, Adem Sarıtaş

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