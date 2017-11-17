DOSTLUK MAÇINI HALKBANK KAZANDI

Hafta sonunda oynayacağı Maliye Piyango maçının hazırlıklarını sürdüren Halkbank, bu kapsamda Jeopark Kula Belediyespor’la oynadığı hazırlık maçını 3-1 kazandı.
Halkbank’ta Burutay 19, Lucas 10, Petric 11, Emre 10 sayı ile oynadı.
Jeopark Kula’da Halil Kurt takımı adına 9 sayılık katkı yaptı.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Hatice Özmen Yıldız, Birol Önce
Halkbank ANKARA: Faik Samed, Burutay, Petric, Emre, Raydel, Lucas, Hasan (L), Alperay, Mustafa, Abdullah, Ersin, Furkan
Jeopark KULA: Oliveira, Halil, Weber, Ali Alp, Burak, Radke, Mehmet (L), Kemal, Batı, Ertuğrul, Uğur
Setler: 25-18, 25-20, 25-15, 25-25
Süre: 1.25 (25, 20, 18, 22)
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