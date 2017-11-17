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Dostluk maçını Halkbank kazandı
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DOSTLUK MAÇINI HALKBANK KAZANDI

Dostluk maçını Halkbank kazandı

Hafta sonunda oynayacağı Maliye Piyango maçının hazırlıklarını sürdüren Halkbank, bu kapsamda Jeopark Kula Belediyespor’la oynadığı hazırlık maçını 3-1 kazandı.

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Hafta sonunda oynayacağı Maliye Piyango maçının hazırlıklarını sürdüren Halkbank, bu kapsamda Jeopark Kula Belediyespor’la oynadığı hazırlık maçını 3-1 kazandı.

Halkbank’ta Burutay 19, Lucas 10, Petric 11, Emre 10 sayı ile oynadı.

Jeopark Kula’da Halil Kurt takımı adına 9 sayılık katkı yaptı.

 

Salon: TVF  Başkent

Hakemler: Hatice Özmen Yıldız, Birol Önce

Halkbank ANKARA: Faik Samed, Burutay, Petric, Emre, Raydel, Lucas, Hasan (L), Alperay, Mustafa, Abdullah, Ersin, Furkan

Jeopark KULA: Oliveira, Halil, Weber, Ali Alp, Burak, Radke, Mehmet (L), Kemal, Batı, Ertuğrul, Uğur

Setler: 25-18, 25-20, 25-15, 25-25

Süre: 1.25 (25, 20, 18, 22)

 

 


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