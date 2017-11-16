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12. haftanın hakemleri belli oldu!
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12. HAFTANIN HAKEMLERİ BELLİ OLDU!

12. haftanın hakemleri belli oldu!

Süper Lig'de 12. hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.

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Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 12. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

Cuma:
20.00 Beşiktaş-Teleset Mobilya Akhisarspor: Serkan Çınar

18 Kasım Cumartesi:
14.00 Bursaspor-Göztepe: Mete Kalkavan
16.30 Atiker Konyaspor-Antalyaspor: Bülent Yıldırım
19.30 Medipol Başakşehir-Galatasaray: Ali Palabıyık

19 Kasım Pazar:
14.00 Aytemiz Alanyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Halis Özkahya
14.00 Gençlerbirliği-Kayserispor: Fırat Aydınus
16.30 Trabzonspor-Osmanlıspor: Ümit Öztürk
19.30 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu

20 Kasım Pazartesi:
20.00 Kardemir Karabükspor-Kasımpaşa: Halil Umut Meler


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