﻿
TFF 1. Lig'de 13. ve 14. hafta programı
﻿
Site İçi Arama
﻿

TFF 1. LİG'DE 13. VE 14. HAFTA PROGRAMI

TFF 1. Lig'de 13. ve 14. hafta programı

TFF 1. Lig'de 13. ve 14. hafta karşılaşmalarının programı belli oldu.

842 Okunma

TFF 1. Lig'de 13. ve 14. hafta karşılaşmalarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 13 ve 14. hafta müsabakalarının programı şöyle:

13. Hafta:

24 Kasım Cuma:
18.00 Grandmedical Manisaspor-Adana Demirspor (Manisa 19 Mayıs)

25 Kasım Cumartesi:
13.00 Adanaspor-Gaziantepspor (5 Ocak Fatih Terim)
13.00 İstanbulspor-Samsunspor (Stat henüz belli değil)
15.30 Elazığspor-Boluspor (Elazığ Atatürk)
15.30 Akın Çorap Giresunspor-MKE Ankaragücü (Giresun Atatürk)

26 Kasım Pazar:
13.00 Ümraniyespor-Altınordu (Ümraniye Belediyesi Şehir)
15.30 Eskişehirspor-Çaykur Rizespor (Eskişehir Yeni)
18.00 Gazişehir Gaziantep-Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor (Gaziantep)

27 Kasım Pazartesi:
18.00 Denizlispor-Balıkesirspor Baltok (Denizli Atatürk)

14. Hafta:

1 Aralık Cuma:
18.00 Altınordu-Gazişehir Gaziantep (Bornova)

2 Aralık Cumartesi:
13.00 MKE Ankaragücü-Ümraniyespor (Ankara 19 Mayıs)
13.00 Çaykur Rizespor-Denizlispor (Çaykur Didi)
15.30 Samsunspor-Eskişehirspor (Stat belli değil)

3 Aralık Pazar:
13.00 Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)
13.00 Gaziantepspor-İstanbulspor (Gaziantep)
15.30 Adana Demirspor-Elazığspor (5 Ocak Fatih Terim)
18.00 Balıkesirspor Baltok-Akın Çorap Giresunspor (Balıkesir Atatürk)

4 Aralık Pazartesi:
18.00 Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor-Grandmedical Manisaspor (Kazım Karabekir)
Türk futbolunda altyapı sorunu ve Almanya örneği
1
TSYD Ankara'dan Ankaragücü'ne baskın ziyareti!
1
Arif Ölmez'in acı günü...
FIFPro'dan Özer Hurmacı'ya destek
3
Bakkal'dan 'kişilikli duruş, şahsiyetli mücadele' vurgusu
8
Ankaragücü'nden mesaj: "Ayrışmayı değil, kenetlenmeyi seçmeliyiz"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿