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TSYD Ankara'dan Ankaragücü'ne baskın ziyareti!
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TSYD ANKARA'DAN ANKARAGÜCÜ'NE BASKIN ZİYARETİ!

TSYD Ankara'dan Ankaragücü'ne baskın ziyareti!

TFF 1.Lig’in 12. haftasında 17 Kasım Cuma günü saat 18:00′de sahasında Denizlispor ile oynayacak olan Ankaragücü, hazırlıklarını Beştepe Tesisleri'nde yaptığı çalışma ile sürdürdü.

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TFF 1.Lig’in 12. haftasında 17 Kasım Cuma günü saat 18:00′de sahasında Denizlispor ile oynayacak olan Ankaragücü, hazırlıklarını Beştepe Tesisleri'nde yaptığı çalışma ile sürdürdü.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki çalışmanın ilk bölümünde ısınma ve koordinasyon çalışması yapıldı.

Teknik ve taktik ağırlık süren antrenman çift kale maç ile sonlandı. 

Türkiye Spor Yazarlar Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nden ziyaret

Türkiye Spor Yazarlar Derneği (TSYD) Ankara Şubesi, takımı ziyarete gelerek tatlı ikramında bulundu.

Eskişehirspor galibiyetini tebrik eden TSYD Ankara Şube Başkanı Alper Bakırcıgil, Denizlispor maçı için de başarılar diledi.
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Ankaragücü'nde Denizlispor hazırlıkları sürüyor
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GB
15 Kasım 201720:12
Bize de bekleriz !
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