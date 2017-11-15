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Trabzonspor'a 3 futbolcudan iyi haber
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TRABZONSPOR'A 3 FUTBOLCUDAN İYİ HABER

Trabzonspor'a 3 futbolcudan iyi haber

Bordo-mavili ekipte sakatlıkları geçen Burak Yılmaz, Ogenyi Onazi ve Juraj Kucka takımla birlikte çalıştı.

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Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında 19 Kasım Pazar günü sahasında Osmanlıspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavili ekipte sakatlıkları geçen Burak Yılmaz, Ogenyi Onazi ve Juraj Kucka takımla birlikte çalıştı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular top kapma çalışması yaptı. Bordo-mavililer, antrenmanı yarı sahada yaptığı maçla tamamladı.

Sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı çalışan Burak Yılmaz, Ogenyi Onazi ve Juraj Kucka ise antrenmanda yer aldı.

Sakatlıkları devam eden Mustafa Akbaş ve Batuhan Artarslan salonda çalışırken, Slovakya Milli Takımı kampında bulunan Jan Durica, Matus Bero ve Tomas Hubocan antrenmana katılmadı.

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