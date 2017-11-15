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Özbek'ten video hakem açıklaması
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ÖZBEK'TEN VİDEO HAKEM AÇIKLAMASI

Özbek'ten video hakem açıklaması

Kulüpler Birliği Başkanı Dursun Özbek, Video Hakem Sistemi (VAR) ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Özbek, VAR'a gelecek sezon geçebileceklerini söyledi.

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Kulüpler Birliği Başkanı Dursun Özbek, Video Hakem Sistemi (VAR) ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Özbek, VAR'a gelecek sezon geçebileceklerini söyledi.

Kulüpler Birliği Vakfı'nın kasım ayı toplantısı Maslak'ta gerçekleşti. Toplantıdan sonra açıklama yapan Kulüpler Birliği ve Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "Video Hakem Sistemi için hazırlıklar sezon sonu bitecek. Önümüzdeki sezona Video Hakem Sistemi ile başlayabiliriz" dedi.

Yabancı kuralı ile ilgili de konuşan Kulüpler Birliği Başkanı Özbek, "Yabancı sayısıyla ilgili bir çalıştay yapmayı düşünüyoruz. Yabancı sayısıyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması nettir. 2019'a kadar yapılması konusunda görüş belirtmiştir. Yabancı sayısı ile ilgili 2019'a kadar süremiz var ama yapacağımız çalışmaları bu zaman dilimine sığdıracağız, en uygun çözümü bulacağız." diye konuştu.
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