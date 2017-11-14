ORDU'NUN YENİ STADI NE ZAMAN BİTECEK?

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Ordu'da UEFA standartlarında yapılan yeni stadın kaba inşaatının yüzde 80 oranında tamamlandığını söyledi. Yılmaz, "Fındık figürlü olacak bu stat önümüzdeki yıl ağustos ayı gibi hizmete girecek" dedi.

Yılmaz, Ordu Büyükşehir Belediyesinin Kasım Ayı Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında Altınordu ilçesi Durugöl mahallesinde yapımı devam eden stat inşaatının tüm hızıyla sürdüğünü kaydetti.

Yaklaşık 300 işçiyle sürdürülen inşaat çalışmalarının sorunsuz ilerlediğini ifade eden Yılmaz, stat projesinde bin 600 araçlık otopark, ayrıca 18 adet asansör ve 25 adet loca bulunacağını anımsattı.

Ağustos 2019'da hizmete girecek

Stat zeminin alttan ısıtmalı olacağını ve çevresinin mor-beyaz renklerle donatılacağının bilgisini veren Yılmaz, "Stadın kaba inşaatının yüzde 80'i tamamlandı, yıl sonu itibariyle stadın betonarmesi ve çelik imalatı tamamlanmış olacak. Fındık figürlü olacak bu stat önümüzdeki yıl ağustos ayı gibi hizmete girecek. Tribün inşaatlarında sona gelindi. Şu anda dış cephe imalatına başlandı. Ayrıca duvarların örülmesi de devam ediyor. Bunların yanında bazı bölgelerde ince işçiliğe geçildi." diye konuştu.

Kamu yatırımı olarak inşa edilen stadın tüm amatör futbol kulüplerine de açık olacağının altını çizen Yılmaz, statla birlikte Ordu'da futbolun yeniden ivme kazanacağını belirtti.

22 bin seyirci kapasiteli

Yaklaşık 103 milyon lira maliyetindeki stadın 22 bin seyirci kapasitesine sahip olacağını da dile getiren Yılmaz, "Çevre düzenlemesiyle birlikte Ordu muazzam bir stada kavuşacak. Projede emeğe geçenlere ve böylesine önemli bir yatırımı ilimize kazandıran Cumhurbaşkanımıza ve hükûmetimize teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

Ünye ve Fatsa'ya stat müjdesi

Başkan Enver Yılmaz, bu stadın tamamlanmasının ardından Ünye ve Fatsa ilçeleri için de stat projelerinin olduğunu, bunun çalışmalarının da devam ettiğini sözlerine ekledi.