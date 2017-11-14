BAKKAL'DAN 'KİŞİLİKLİ DURUŞ, ŞAHSİYETLİ MÜCADELE' VURGUSU

Gençlerbirliği Teknik direktörü Mesut Bakkal, Kayserispor, Osmanlıspor ve Demir Grup Sivasspor karşılaşmalarını Ankara'da oynayacaklarını hatırlatarak, camia olarak kişilikli duruşun en büyük beklentileri olduğunu söyledi.

Bakkal, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iç saha avantajını kullanmak istediklerini belirterek, "Kazanacak mücadeleyi sergilemek gerekli. Evkur Yeni Malatyaspor maçında bunu yapamadık, Galatasaray'a zaten yetişemedik. (Bize bir şey olmaz) dediğimiz yerde sıkıntı başlıyor." dedi.

"Kazanma coşkusunu sergilememiz, nerede olduğumuzu bilmemiz gerekiyor"

Her zaman içindekini ve yüreğindekini söyleyen birisi olduğunu anlatan Bakkal, "Mücadele eden bir takım ortaya çıktığında 3 maçı da alırız. Bu biraz da oyuncunun tercihi. Kazanma coşkusunu sergilememiz, nerede olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. 8 puanla son sıradayız. Buradan çıkmanın mücadelesini ortaya koyabilecek bir karakter bekliyorum." diye konuştu.

Önemli bir camia ve önemli bir kulüp olduklarının altını çizen Bakkal, "Ben de bu kulüpte en fazla çalışan teknik direktörlerden biriyim. Buranın hakkını fazlasıyla vermek, yakışanı da yapmak zorundayız. Bunun bilincinde milli takım arasını iyi kullandığımızı düşünüyorum. Eksiklerimizi biliyoruz. Futbolcularımız, gerçek kimliklerini ortaya koyarlarsa, iç sahada yenemeyeceğimiz takım ve kimseden farkımız yok. Sadece birazcık üzüleceğiz, sahada bir yerlerimiz çizilecek, kanayacak." ifadelerini kullandı.

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"Bir fazla koşmamız, bir fazla istememiz ve ne olursa olsun kazanmamız gerekiyor"

Bakkal, hastalığın da tedavisinin de belli olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Kulübümüz, ben ve arkadaşlarım, işimizi hiçbir zaman eksik yapmıyoruz. En tecrübeli dönemdeyiz ve verebileceğimizin en iyisini vermeye çalışıyoruz. Bana karşı bireysel tek bir saygısızlığı olmayan bir grup var, inanılmaz karakterli çocuklar. İş bundan sonra performanslara bağlı. Artık elinden geleni veren verecek, çünkü süre daraldı. İçerideki 3 maçı iyi geçerseniz farklı, kötü geçerseniz farklı konuma gelirsiniz. Futbolcuların da bunun bilincinde olduklarını biliyorum. Kazanırsınız, kaybedersiniz ama kişilikli duruş, şahsiyetli mücadele benim ve camianın en büyük beklentisi. Bunu da ya yapacaklar ya yapacaklar, başka şık yok. Kayserispor, geçen sene çalıştığım ve kümede tuttuğumuz bir takım. Geldiği noktada hem moralli hem yetenekliler. Bir fazla koşmamız, bir fazla istememiz ve ne olursa olsun kazanmamız gerekiyor."