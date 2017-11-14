ANKARAGÜCÜ'NDEN MESAJ: "AYRIŞMAYI DEĞİL, KENETLENMEYİ SEÇMELİYİZ"

Ankaragücü'nün yönetim kurulu, Cuma günü Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Denizlispor maçı öncesinde yaptığı açıklamada, Ankara Valisi Ercan Topaca’yı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’yı, Ankara Milletvekillerini, İlçe Belediye Başkanlarını, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini, dernek ve oda başkanlarını, Ankara’ya ve MKE Ankaragücü’ne gönül veren herkesi bu önemli karşılaşmaya davet ettiklerini açıkladı.

İşte açıklamanın tam metni:

"Kurulduğu 1910 yılından günümüze kadar , İmalat-ı Harbiye ruhu ile Türk Sporuna bir çok farklı branşlarda birbirinden yetenekli sporcular kazandıran MKE Ankaragücü Spor Kulübümüz, bugün de aynı kararlılık ve azimle çalışmalarına devam etmektedir.

Geçmiş yıllarda yaşanan yönetim zafiyetleri, kulübümüzün haksız yere borçlandırılması ve ‘Amatöre kadar düşerler’ denilerek Ankaragücü’nün kaderine terk edilmesi bile asırlık çınarı yıkamamıştır.

En karanIık gece biIe sona erer ve güneş tekrar doğar

‘En karanIık gece biIe sona erer ve güneş tekrar doğar’ sözündeki gibi adeta güneş’in yeniden doğmasını sağlamak için samimi bir gayret ile çalışan Başkanımız Mehmet Yiğiner ve Yönetim Kurulumuzun mücadelesi sayesinde ‘yok olup bitti denilen’ kulübümüz, küllerinden doğmuş ve bu gün futbol A- takımı ile TFF 1. Lig’de emin adımlarla zirveye doğru ilerlemektedir.

Şampiyonluk Ankara’yı gururlandırmıştır

Tüm zorluklara ve imkansızlıklara rağmen taraftarlarımızın desteği ve Ankara’da oluşan sinerji ile geçtiğimiz sezonu TFF 2. Lig’de şampiyon olarak tamamlayan takımımız, elde ettiği başarıyla tüm Ankara’yı gururlandırmıştır.

Ankaragücü, Ankaralının takımıdır

MKE Ankaragücü Spor Kulübümüz hiç şüphe yok ki Ankara’mızın en büyük sivil toplum kuruluşu ve en önemli marka değeridir. Ankaragücü halkın takımı, Ankaragücü Ankaralının takımıdır. Ankaragücü, Ankara’ya sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda artı değerler katan, Ankara’nın en önemli temel taşlarından birisidir.

Eller çoğalınca işler hafifler

107 yıllık şehr-i emanet olan MKE Ankaragücü’müzün her zamankinden daha fazla desteğe ve birlik ve beraberliğe ihtiyacı vardır . ‘Bir araya gelmek başlangıçtır, bir arada durabilmek ilerlemedir, birlikte çalışmak ise başarıdır. Biz birbirimizle ayrışmayı değil birbirimize daha da kenetlenmeyi seçmeliyiz. Bu hedef doğrultusunda 17.11.2017 Cuma günü saat 18:00′da Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak olan MKE Ankaragücü – Denizlispor maçına en büyük itici gücümüz olan taraftarlarımızı, Ankara Valimiz Sayın Ercan Topaca’yı, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Tuna’yı, Ankara Milletvekillerimizi, İlçe Belediye Başkanlarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızın güzide temsilcilerini, dernek ve oda başkanlarımızı, Ankara’ya ve MKE Ankaragücü’ne gönül veren herkesi bekliyoruz.

Eller çoğalınca işler hafifler, ellerimizi çoğaltalım, ellerimizi birbirine kenetleyelim, bir olalım, iri olalım, diri olalım hep birlikte MKE Ankaragücü’müzü ayağa kaldıralım. Haydi Ankara, bayrağını, atkını, filamanı kap Ankaragücü’ne gel…"