'İLHAN CAVCAV PARKI' AÇILIYOR

Çankaya Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve Ocak ayında aramızdan ayrılan Gençlerbirliği’nin efsane Başkanı İlhan Cavcav’ın adının verildiği yeni park, 23 Kasım Perşembe günü törenle açılacak.

Çankaya Belediyesi yeni parklarına şimdi de "İlhan Cavcav Parkı"nı ekliyor. Türk sporuna 40 yıl hizmet etmiş büyük spor adamı İlhan Cavcav'ın adının verildiği park, son düzenlemelerin ardından 23 Kasım'da törenle açılacak.



TAŞDELEN: "ANISINI ÇANKAYA'DA YAŞATIYORUZ"

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in, "Gençlerbirliği Kulübü'ne ve Türk sporuna büyük hizmetler veren, sayısız gence spor imkanı tanıyan ve kişiliğiyle örnek olmuş büyük spor adamı İlhan Cavcav'ı unutmamız mümkün değildi. Çayyolu'nun en kıymetli alanlarından birini park haline getirdik. İlhan Cavcav adını burada yaşatmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

9 bin metrekare alana kurulan park, yaklaşık 8 bin metrekarelik yeşil alana sahip. Park, 1000 ve 105 metrekare büyüklüğünde olacak iki biyolojik göleti, çocuk oyun alanları, oturma grupları ve yeşil dokusuyla bölge halkına hizmet edecek.



"23 KASIM'DA AÇILIYOR"

Koru Mahallesi Ankaralılar Caddesi Cüneyt Gökçer Sahnesi karşısında yer alan ve efsane spor adamının adını yeni nesillere taşıyacak olan park, 23 Kasım'da saat 13.00'te düzenlenecek törenle açılacak.