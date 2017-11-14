Foto Albümü Esnafspor, Elmadağ'dan 3 puanla döndü 9 FOTO

Ankara 1. Amatör Lig 1. Grup'ta Play-off mücadelesi veren Esnafspor, Elmadağ Bld. Hasanoğlanspor’u 1-0 mağlup etti. Ligde geçen haftaki 8-2'lik Kayaşspor galibiyetinin ardından Esnafspor, bu hafta da deplasmanda Elmadağ Bld. Hasanoğlanspor karşılaşmasından 3 puan ile ayrıldı. Esnafspor Kulüp Başkanı Hüseyin Ar, "Galibiyet serisini devam ettirmek, kalan üç maçı da kazanarak, ligin ilk yarısını iyi bir yerde tamamlamak istiyoruz." dedi.

Elmadağ Bld. Hasanoğlanspor'a konuk olan Esnafspor, 3 puanı tek golle hanesine yazdıran taraf oldu. İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmada, Esnafspor aradığı golü ikinci yarının son dakikalarında buldu. Metin Bostanoğlu yönetimindeki Esnafspor, Elmadağ’da oynanan deplasman maçından 87. dakikada Celal Akkan’ın şık kafa golüyle 1-0 galip ayrıldı. Baştan sona çekişmeli geçen karşılaşmanın uzatma dakikalarında Elmadağ Bld. Hasanoğlansporlu 3 oyuncu kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Elmadağ Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Esnafspor Kulüp Başkanı Hüseyin Ar da izledi. Kulüp Başkanı Ar'a Elmadağ Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Küçükseymen ile Elmadağ Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Polat Bastak da eşlik etti.

Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmadan galibiyetle ayrılmaktan dolayı memnun olduklarını dile getiren Esnafspor Kulüp Başkanı Hüseyin Ar, "Her iki takım da kazanma arzusu ve hırsı ile oynayınca sahada yüksek tempoda bir mücadele oldu. Grubumuzda Play-off hedefi ile yolumuza devam ediyoruz. İlerleyen zamanlarda alacağımız galibiyetlerin bizi grubumuzda daha iyi yere getireceğine olan inancım tam. Elmadağ Bld. Hasanoğlanspor'u 1-0 mağlup eden sporcularımızı ve teknik heyetimizi tebrik ediyorum." dedi.

Metin Bostanoğlu yönetiminde Esnafspor sahada şu şekilde yer aldı: Hidayet Özdemir, Aykut Cerit (Dk. 89 Nizam Aktaş), İhsan Bulut, Hacı Bahadır, Mehmet Bulut, İzzet Suat Yılmaz (Dk. 84 İsmet Enes Şentürk), Emrah Fındık (Dk. 58 Süleyman Yüksel), Emre Aytemur, Celal Akkan, Yusuf Altınışık.