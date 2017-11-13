GÖZTEPE'NİN YENİ ALTYAPI TESİSLERİ TANITILDI

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin, İzmir'in Torbalı ilçesinde yapılacak yeni altyapı tesisleri tanıtıldı.

Torbalı Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısı, inşa edilecek tesislere ilişkin sinevizyon gösterisiyle başladı.

Etkinlikte konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Torbalı ve Göztepe'nin iki büyük sevdası olduğunu belirtti.

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'in İzmir ve Göztepe'ye bir şeyler yapmak için çok çabaladığını kaydeden Kaya, "Artık ona bütün İzmir'in omuz vermesi gerektiğini düşündük. İlk aşamada yaptığımız toplantıdan itibaren Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım da Mehmet ağabeydeki heyecanı gördüğünde 'haydi yola devam' dedi." diye konuştu.

Kaya, İzmir'de çoğu kişinin Göztepe'nin Süper Lig'e çıkacağına inanmadığı zaman Sepil ve arkadaşlarının bu işe inanarak takımı bu lige taşıdıklarını ifade ederek, Göztepe gibi tarihi bir kulübün şehir sınırları içerisinde bir metrekare arazisinin olmamasına çok şaşırdığını söyledi.

Torbalı Belediyesi ile kulüp arasında, altyapı tesisinin kurulacağı alanın tahsisine ilişkin protokolün imzalanacağına değinen Kaya, şunları kaydetti:

"İzmir'de en başta Göztepe'nin hakkıydı. Atacağımız imza kulüp ve tarihi için bir dönüm noktası. 9 Eylül'de birinci projemiz olan stadımızın temelini Başbakanımız attı. Bugün atacağımız imza bir daha bizi ıssız kuytu köşelere döndürmeyecek. Göztepe'nin geleceği sağlam bir temele oturmuş olacak."

- Başkan Sepil: "İzmir'in ve Türkiye'nin övüneceği bir tesis olacak"

Göztepe Kulübü Başkanı Sepil de camia olarak mutlu bir gün yaşadıklarını vurguladı.

İlk göreve geldiğinde kalplerdeki Göztepe'yi oluşturmak için stat ve tesise ihtiyaç olduğunu dile getirdiğini anlatan Sepil, "Stadımızın temelini Başbakanımızın katılımıyla attık. Bugün de tesisimizin imzasını atacağız. Bu tesis hem İzmir'in hem Türkiye'nin övüneceği bir tesis olacak. Burayı bir akademi olarak kurguladık, her türlü dersin verildiği bir okul olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşvikiyle daha başarılı sporcular yetiştirmek için çalışmalara başladık. Bu tesisi o çalışmaların bir parçası olarak görüyoruz." diye konuştu.

Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez de sanayi, tarım gibi birçok konuda lider olan ilçenin artık sporda da önemli noktalara geleceğine inandığını söyledi.

Konuşmalarını ardından Torbalı Belediye Başkanı Görmez ile Göztepe Kulübü Başkanı Sepil, Göztepe Spor Akademisi Altyapı Tesisleri'nin kurulacağı 103 dönümlük alanın tahsis protokolünü imzaladı.

Sepil programa katılan İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ve Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez'e kulübün formasını hediye etti.

Pancar Mahallesi'nde hayata geçirilecek tesislerde toplamda 8 futbol sahası, 2 tenis kortu, 2 basketbol sahası, yarı açık yüzme havuzu, kafeterya, sosyal alanlar, eğitim-öğretim binası, idari bina ve sporcu konaklama alanları yer alacak.

Programa İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ile Göztepeli futbolcular ve taraftarlar da katıldı.