Işıl Alben Polonya maçında da yok
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IŞIL ALBEN POLONYA MAÇINDA DA YOK

Işıl Alben Polonya maçında da yok

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda sakatlığı devam eden Işıl Alben, 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 15 Kasım Çarşamba günü Polonya ile yapılacak maçın kadrosundan çıkarıldı.

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Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, sakatlığı nedeniyle 11 Kasım Cumartesi günü Estonya karşısında forma giyemeyen Işıl Alben'in durumunun tekrar gözden geçirildiği ve Polonya maçının kadrosundan da çıkarıldığı ifade edildi.

Açıklamada, konuya ilişkin olarak A Milli Kadın Basketbol Takımı Menajeri Zeynep Gül Ene'nin, "Sporcumuz Işıl Alben'in, Türkiye Basketbol Federasyonu Sağlık Kurulu'nun dün verdiği rapor sonucunda 15 Kasım Çarşamba günü oynanacak Polonya karşılaşmasında da kadrodan çıkartılmasına karar verilmiştir. Işıl, 11 Kasım Cumartesi günü oynadığımız Estonya maçında da sağlık kurulunun verdiği rapor sonucunda kadroda yer almadı. Başarılı oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimi iletir, bir an önce tekrar parkelerde görmeyi temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.

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