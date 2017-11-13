ETİMESGUT BELEDİYESPOR'UN HOCASI BELLİ OLDU...

Sezona iddialı bir kadro kurararak başlayan ancak istenen sonuçları bir türlü alamayan Etimesgut Belediyespor'da geçtiğimiz hafta teknik direktör Hayati Soydaş istifa etmişti.

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Bir çok teknik direktör ile görüşen Başkan Hasan Kartal, yine Ankaralı bir teknik direktör tercih etti ve daha önce Ankaragücü ve Gölbaşıspor'u çalıştırmış Aykan Atik'i takımın başına getirdi.

Dün deplasmanda bu sezon galibiyeti olmayan Mersin İdmanyurdu'na altyapı hocaları ile giden ve 3-1 yenilen Etimesgut Belediyespor, 1 maç eksiği ile 12'nci hafta itibari ile 10 puan toplayabildi. Geniş bir kadrosu olmasına rağmen sezon başında yaşanan sakatlıklar nedeni ile kadro kurmakta zorlanan Etimesgut Belediyespor, kaybettiği puanları bir an önce telafi ederek zirve mücadelesinin tekrar içinde olmak istiyor.

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