ÇOK UYUMLU VE GENÇ BİR TAKIMIZ

"Ligde , özellikle deplasmanda alınan her puan değerliyken, bol gollü bir galibiyet almak beni çok mutlu etti. Hafta içinde iyi çalıştık, son dönemlerdeki performansımız da bu bol gollü galibiyetin habercisiydi zaten. İlk yarı dengede gitmiş gibi görünse de yine pozisyonlar bulduk. Golü daha erken bulabilirdik.45.dakikada gelen golden sonra zaten oyuncularımız da rahatladı ve etkili bir oyun ortaya koymaya başladılar. Soner ve Hüseyin’in attığı gollerle kazansak da oyunda olan olmayan tüm oyuncularımın bu galibiyette payı var. Kardeşlik havasını oluşturduğumuzu düşünüyorum. Çok uyumlu ve genç bir takımız. Bu da sahadaki birlikteliğe yansıyor.

Önümüzdeki hafta ligin üst sıralarındaki önemli takımlardan Şanlıurfaspor ile oynayacağız. Bu maçları takım olarak seviyoruz, motivasyonumuz iyi oluyor. Umuyorum ki o maçta da 3 puanı hanemize yazdırıp çıkışı sürdüreceğiz.

Maç sonu centilmence bizi alkışlayan Kahramanmaraş taraftarına , futbolun güzelliklerini yansıttıkları için teşekkür ediyorum. Bu galibiyetimizi de bizi deplasmanda yalnız bırakmayan Başkanımız ve Yönetim Kurulu üyelerimize armağan ediyoruz."