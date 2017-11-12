CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "YILLARIN KULÜBÜ ANKARAGÜCÜ, SÜPER LİG'DE YOK!"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV Spor'da yayınlanan '%100 Futbol' programında Rıdvan Dilmen ve Murat Kosova'nın sorularını yanıtladı. Erdoğan, bu programda Ankara'nın köklü takımları Gençlerbirliği ve Ankaragücü hakkında da yorumlarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gençlerbirliği ve Ankaragücü'nün son durumu hakkındaki yorumları:

"Rahmetli İlhan Cavcav için derlerdi ki kasasında para olan başkan bu. Ayağını yorganına göre uzatıyor. Onun dışında futbolcular bulup çıkartırdı. Kasasında da para hep vardı. Şimdi, burada hakikaten demek ki bu işte hem işadamlığının olması, işadamlığının yanısıra bu işi iyi değerlendirmesi... Şu anda Ankara'da, yılların kulübü Ankaragücü şu anda Süper Lig'de yok. Ama Gençlerbirliği'nin şartlarında sıkıntılar var ama tek kalan o. Şimdi Ankaragücü yukarıyı zorluyor. Zannediyorum, biraz ekonomik sıkıntısı var. O ekonomik sıkıntıyı aşabilirse büyük ihtimalle Ankaragücü, Süper Lig'de yerini alabilir. Ankara'ya da bunlar yakışır. Ankara'ya da şimdi nasip olursa bir yakışır stadı başlıyoruz. Şu anda Gençlik Spor Bakanlığımız onun hazırlıklarını yapmış vaziyette. Şu anda Göztepe, İzmir'e bir farklı heyecan getirmiş vaziyette. Dolayısıyla bu heyecan İzmir'e de belki ikinci bir kulübün Süper Lig'e çıkmasını getirebilir. Bunların önü açıktır."