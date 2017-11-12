TÜRK TELEKOM GALİBİYET SERİSİNDE SINIR TANIMIYOR!

Türkiye Basketbol 1. Ligi’nin (TBL) güçlü temsilcisi Türk Telekom, deplasmanda Afyon Belediyespor’u 64-57 mağlup ederek 8 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Yenilenen yönetimi ve güçlü takım kadrosuyla sezona iddialı başlayan Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü, sezonun 8. haftasında Afyon Atatürk Spor Salonu’nda Afyon Belediyespor’a konuk oldu. Mavi Kaplanlar maça, Ender Aslan, TJ Campbell, Serhat Çetin, Monroe ve Kaya Peker beşlisiyle başladı. Maça hızlı başlayan Mavi kaplanlar art arda bulduğu üçlüklerle ilk çeyreği 21-12 önde tamamladı.

8 maçlık galibiyet serisi yakaladı

2. çeyrekte etkinliğini artıran Afyon Belediyespor pota altından bulduğu sayılarla farkı 3 sayıya kadar düşürdü. İlk devre 37-34 Türk Telekom üstünlüğüyle tamamlandı. 3. çeyrekte, rakibi üzerinde baskıyı artıran Mavi Kaplanlar Campbell’in üçlükleriyle 7-0’lık bir seri yakalarken iki takımın da sert savunma yapması dikkat çekti. Üçüncü çeyreği 47-41 önde tamamlayan konuk takım son periyoda moralli girdi. Final periyotunda maçın kontrolünü iyiden iyiye eline alan Mavi Kaplanlar maçı 64-57 kazandı.

Maçın Türk Telekom tarafında en skorer ismi 22 sayıyla TJ Campbell olurken, Kaya Peker ve Serhat Çetin 11’er sayıyla skora katkı sağladı. Mavi Kaplanlar, 8 maçlık bir galibiyet serisi yakalayarak TBL’deki liderliğini namağlup olarak sürdürdü.

Türk Telekom kadrosu: Orkun Kemal Ertaş, Emre Uğurtürk, Ulaş Peker, Polat Kaya, Fikret Can Akın, Ender Aslan, Kaya Peker, Serhat Çetin, Darryl Monroe, Orbay Kaya, Nusret Yıldırım, Recep Doğrusöz, Tj Terrance Campbell, Sercan Ergin

Afyon Belediyespor kadrosu: Marcos Knight, Javelle Hagins, Yunus Emre Akçay, Serkan Menteşe, Hadi Özdemir, Altan Erol, Alper Özcan, Talat Altunbey, Canberk Cevit, Ogün Sevinç, İbrahim Yıldırım, Cevher Özer

1.Periyot : 12-21

2.Periyot (ilk yarı sonucu) : 34-37

3.Periyot : 41-47

4.Periyot (maç sonucu) : 57-64