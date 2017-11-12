Ziraat Bankası, Beşiktaş'a set vermedi
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ZİRAAT BANKASI, BEŞİKTAŞ'A SET VERMEDİ

Ziraat Bankası, Beşiktaş'a set vermedi

Efeler Ligi’nde 9.hafta mücadelesinde Ziraat Bankası, Beşiktaş’ı konuk etti. Başkent Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Ziraat Bankası 3-0 kazandı.

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Efeler Ligi’nde 9.hafta mücadelesinde Ziraat Bankası, Beşiktaş’ı konuk etti. Başkent Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Ziraat Bankası 3-0 kazandı. Karşılaşmanın setleri 25-14, 25-18, 25-20 Ziraat Bankası lehine sonuçlandı.

Genç oyunculardan kurulu bir kadro ile mücadele eden Ziraat Bankası rakibine set vermeden karşılaşmadan galip ayrılmayı başardı. Henüz ligde yenilgi yüzü görmeyen Ziraat Bankası almış olduğu galibiyetle puanını 28’e yükseltti.

SALON: Başkent Voleybol Salonu

HAKEMLER: Erhan Alparslan – Ali Sarıkuzu

SETLER:  25-14, 25-19, 25-20

SÜRE: 1 saat 9 dakika

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