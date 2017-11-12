HALKBANK, GALATASARAY'I 3-2 İLE GEÇTİ

Efeler Ligi'nde İstanbul'da oynanan karşılaşmada Halkbank, Galatasaray'ı 3-2 mağlup etmeyi başardı.
2 saat 1 dakika süren müsabakanın setleri Başkent temsilcisi adına 23-25, 25-23, 15-25, 25-18, 13-15 sona erdi.
Karşılaşmanın en skorer oyuncusu 23 sayıyla oynayan Burutay Subaşı oldu.
Hernandez de 22 sayıyla oynadı.
Salon: Galatasaray Taç Spor Tesisleri
Galatasaray: Yasin, Emin, Okello, Akhrem, Todorov, Hüseyin, Can(L), Melih, Ertuğrul, Özgür, Doğukan
Halkbank: Raydel, Burutay, Faik Samet, Hernandez, Petric, Emre, Hasan(L), Abdullah, Alperay, Mustafa, Lucas
Setler: 23-25, 25-23, 15-25, 25-18, 13-15
Süre: 2.01 (28, 26, 24, 26, 17)