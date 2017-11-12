Halkbank, Galatasaray'ı 3-2 ile geçti
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HALKBANK, GALATASARAY'I 3-2 İLE GEÇTİ

Halkbank, Galatasaray'ı 3-2 ile geçti

Efeler Ligi'nde İstanbul'da oynanan karşılaşmada Halkbank, Galatasaray'ı 3-2 mağlup etmeyi başardı.

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Efeler Ligi'nde İstanbul'da oynanan karşılaşmada Halkbank, Galatasaray'ı 3-2 mağlup etmeyi başardı.

2 saat 1 dakika süren müsabakanın setleri Başkent temsilcisi adına 23-25, 25-23, 15-25, 25-18, 13-15 sona erdi.

Karşılaşmanın en skorer oyuncusu 23 sayıyla oynayan Burutay Subaşı oldu.

Hernandez de 22 sayıyla oynadı.

Salon: Galatasaray Taç Spor Tesisleri

Galatasaray: Yasin, Emin, Okello, Akhrem, Todorov, Hüseyin, Can(L), Melih, Ertuğrul, Özgür, Doğukan

Halkbank: Raydel, Burutay, Faik Samet, Hernandez, Petric, Emre, Hasan(L), Abdullah, Alperay, Mustafa, Lucas

Setler: 23-25, 25-23, 15-25, 25-18, 13-15

Süre: 2.01 (28, 26, 24, 26, 17) 

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