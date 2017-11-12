"ANALİZ YAPIYORUZ AMA ÇÖZÜM YOK"

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, 13 Kasım Pazartesi günü oynanacak olan Arnavutluk karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu. Rumen teknik adam, Türk futbolunda yeni bir nesil yaratmak üzere olduklarını ve Türk futbolunun geleceği ile ilgili çalıştığı ifade etti.

''İhtiyaç olduğunda faydalanacağım''

"Özeleştiri yapmak çok kolay değil şu anda. İlk maçım Ukrayna'ya karşıydı, o maça hazırlanacak vakit yoktu. Tecrübeli oyuncularla oynadık. Romanya ve Arnavutluk maçlarına büyük kulüplerde olanları değil ama takımlarında oynayan oyuncuları çağırdım. Daha önce takımda olan tecrübeli oyuncuların hiçbirini bırakmış değilim. Sakatlıklar nedeniyle çağırmadım. İhtiyaç olduğunda faydalanacağım. Çağırmak istediğim futbolcular vardı ama hazır değillerdi. Romanya maçında 3 futbolcu, ilk defa Milli Takım'da oynadı. Rekabete girdiler. Atila gelecekte takımda oynama şansı olduğunu gördü. Kenan'dan da aynı şekilde memnunum. Barış maalesef yanımıza hemen gelmedi. Le Guen'le konuştum. Emre Mor için çok yazık, ayak bileğindeki sakatlıktan dolayı... Kendi takımında daha fazla oynaması gerektiğini de ona söyledim''

''Türk futbolunda yeni bir nesil yaratmak üzereyiz''

''Çok iyi bir genç ekip oluşturduk. Bunlarla birlikte çalışırken kendilerine inançlarını da sahaya dökecek bir grup yarattık. Milli Takım forması taşıma şansı verdik. Artık bundan sonrası onlara bağlı. Bundan sonraki ilk maç mart ayında. Kendi kulüplerindeki ilerlemeleri geleceklerini gösterecek. Bu yüzden takım antrenörlerinden rica ediyorum, bu gençlere biraz daha şans verirlerse çok daha iyi olacak. Türk Milli Takımı'nın geleceği bu gençler. Türk futbolunda yeni bir nesil yaratmak üzereyiz. Bu neslin oluşması için de zaman ve sabıra ihtiyaç var. Mucize yoktur, sadece kendini sahaya verecek, futbola adayacak, bu işten zevk alacak bir grup lazım. Çalışmayla olur bu da. Kendilerine çok güveniyorum bu konuda. Olgunlaşmanın hızlanması için sürekli onlarla konuşuyorum. Onlar için de kolay değil tabii ki. 22-23 yaşındaki gençten 30 yaşındaki oyuncu olgunluğu bekliyoruz. Bu tecrübeyi onlara aşılayıp, karşılığını görmek kolay değil. Oyunu kontrol etmeyi bilen bir ekip yaratıyoruz, 2. yarı yaptık bunu. Son iki maçta Romanya ve Finlandiya maçında fizik olarak eksik olmadığımızı gösterdik. Artık bu koşuların etkili olmasını öğreteceğiz. Tecrübemizin bu konuda az olduğunu görüyoruz. Bütün maçlarda yediğimiz goller, ayağımızdan çıkan toplardan geliyor. Rakipler kuvvetli olduğu için, domine ettikleri için değil. Bizim hücum yaptığımız anlarda yediğimiz kontralardan... Bu oyun prensiplerini uygulayamamızdan oluyor. Bunu da yavaş yavaş düzelteceğiz. Bu konuda onlara güvendiğimi tekrar söylüyorum. İyiye doğru gidiyoruz''

''Şimdi rekabet var''

''Yarın farklı oyuncular olacak. Emre'yi, Deniz'i görmek istiyorum. Kendi ekiplerinde önemli olan oyuncular, artık Milli Takım'da da bunu göstermeli. Gençler arasında güzel bir rekabet var. Hepsi aynı seviyede. Eskiden tecrübeliler olunca, gençler büyüklerine saygı duyuyordu. Şimdi hepsi aynı yaşlarda, şimdi rekabet var. Tek gerçek var, saha. Sahada olmak için, formayı taşımak için mücadele etmeleri lazım. Pozitif anlamda rekabetten bahsediyorum''

''Oyuncu kendisi başlayacak...''

"Hepimizin bu ekip ruhunu tekrar oluşturması lazım. Galatasaray ve Beşiktaş'ta başarılı dönemler geçirdim. Galatasaray'da 8 oyuncum Milli Takım'daydı. Bu tip ruh istiyorum. Bunu tekrar inşa etmek istiyorum. Buna uymazlarsa yeni oyuncular gelecektir. Uluslararası seviyeye çekeceğiz onları. Eskisi gibi değil. Ekibi uzun süre alabiliyorduk. Kendi kulüplerindeki randımana göre alabiliyorum oyuncuları. Bir kere bu iş öncüden başlar. Oyuncu kendisi başlayacak. Kendi kulübünde bir yerlere gelmeye çalışacak. Antrenörler de onlara yardımcı olacak. Elindeki takıma verilmesi gerekeni ben söyleyemem onlara. Milli Takım oyuncusu oldukları için şans verilmeli. Oyuncuların çalışmalarıyla ilgili başka şeyler denemeyi düşünüyoruz''

Tecrübeli çalıştırıcı ''Yarın oynayacağımız Arnavutluk ekibinin bütün oyuncuları, 7-8-9 tanesi İtalya'da oynuyor. Belli bir olgunluğa eriştikten sonra Türk oyuncuların da yurt dışına çıkmaları lazım. İtalya 1, 2. liglerde oynuyorlar. Bizim de belli bir olgunluktan sonra bunu sağlamamız lazım. Hepsi takımlarında oynuyor. Bizim oyuncularımızın da oynamaları lazım'' ifadelerini kullandı.

''Analiz yapıyoruz ama çözüm yok''

"Sağ bekte oyuncu yoktu, o yüzden Ozan'ı oynattım. Başka oyuncu yok ki. Kendisiyle konuştum, o da mümkün dedi. Siz söyleyin o zaman, kimin oynaması gerektiğini. Gençlerbirliği'nin sağ ve sol bekini seyrettim. Uğur ve Ahmet... Son maçlarında gördüm. Büyük takımlarda oynayan yok. Sabri'yi denedim. O da olmadı. Belli bir süreçten sonra antrenmanlarda gördüğüm için söylüyorum. Uzun bir süredir gelmedi.Analiz yapıyoruz ama çözüm yok. Oyuncu yok. 22-23 oyuncumuz var. Romanya'nın 29, Arnavutluk'un 28. Erol'u çağırdık, görmek için. Hollanda'nın 2. liginde oynuyor. Almanya'da birçok oyuncu seyrettim, neredeyse 1 ay kaldım. Genç ve tecrübeli oyuncuların çoğu Almanya'da oynamak istiyor, 2. tercihleri Türkiye. Austria Wien'den Tarkan'la konuştum. Avusturya'dan teklif bekliyor. Genç bir ekibim var. Onlara yardım edeceğim. İyi bir ekip olacağız. Çözümü olan bir yargılama olmalı. Elimden geleni yapacağım tabii ki, iyi bir ekip yapacağıma eminim. Sizden de yardım görmeliyim. Sadece benim sorumluluğum değil, sorumluluk almasını da bilirim, merak etmeyin''

''Türk futbolunun geleceğiyle ilgili çalışıyorum, boş durmuyorum''

"Aykut, Şenol, Le Guen, Ersun, Okan... Hepsiyle konuştum. Onlardan yardım istedim. Antrenörlere de saygı duyuyorum. U21'de çok iyi oyuncular var. Elimdeki grupla rekabet edebilirler. U21 ekibiyle konuştuk. Belçika maçının ardından onlardan da alacağım. 17 yaş grubuyla da konuştum. Deniyorum ben de bir şeyler. Türk futbolunun geleceğiyle ilgili çalışıyorum, boş durmuyorum. Maçtan maça, kamptan kampa gelen bir insan değilim. Yarın inanıyorum ki iyi bir maç çıkaracağız''