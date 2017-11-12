FAS 20 YIL SONRA DÜNYA KUPASI'NDA

Afrika Elemelerinde gruplarını lider olarak tamamlayan Tunus ve Fas, FIFA 2018 Dünya Kupası'na gitme hakkını elde etti.

C Grubu'nda oynanan maçta Fas, deplasmanda Fildişi Sahili ile karşılaştı. 25. dakikada Nabil Dirar ile öne geçen konuk ekip, 80. dakikada Medhi Benatia'nın golüyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

12 puanla grubu namağlup lider bitiren ve hiç gol yemeyen Fas, 1998 Fransa'dan bu yana ilk kez, toplamda ise beşinci kez Dünya Kupası bileti aldı.

Fenerbahçeli Nabil Dirar ve Galatasaraylı Younes Belhanda'nın 90 dakika sahada kaldığı mücadelede, Yeni Malatyaspor'da forma giyen Khalid Boutaib 75. dakikada yerini Achraf Bencharki'ye bıraktı.

A Grubu'nda oynanan maçta sahasında Libya ile golsüz berabere kalan Tunus da Rusya vizesi aldı. Grubu 14 puanla lider tamamlayan Tunus, 2006 Almanya'dan sonra bu başarıya ilk kez ulaştı.

Afrika elemelerinde daha önce Mısır, Senegal ve Nijerya Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanmışlardı.

Elemelerdeki üç grupta bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Demokratik Kongo Cumhuriyeti - Gine: 3-1

Tunus - Libya: 0-0

B Grubu:

Zambia - Kamerun: 2-2

C Grubu:

Gabon - Mali: 0-0

Fildişi Sahili - Fas: 0-2