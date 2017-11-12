4 FUTBOLCU TUDOR'UN GÖZÜNE GİREMEDİ

Süper Lig'de oldukça başarılı bir performans ortaya koyan Galatasaray'ın geride kalan sezon öne çıkan isimlerinden Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Yasin Öztekin ve Sinan Gümüş, teknik direktör Igor Tudor'un gözüne giremedi.

Yeni sezon öncesi kadrosunu önemli isimlerle takviye ederek yapılanmaya giden sarı-kırmızılı ekibin ligin ilk 11 haftasında ortaya koyduğu performans göz doldururken, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Yasin Öztekin ve Sinan Gümüş gibi beklentilerin yüksek olduğu isimlerin takımda aldıkları süre büyük ölçüde azaldı.

Geride kalan sezon oynanan lig maçlarında toplam 33 gol atan bu üçlü, yeni sezonda ise henüz rakip ağları havalandıramadı

Selçuk İnan yedeğe düştü

Galatasaray'da 7. sezonunu geçiren ve takım kaptanlığını üstlenen Selçuk İnan, ilk kez yedekler arasında kaldı.

Sarı-kırmızılı ekipte istikrar abidesi olarak gösterilen ve ilk 5 yılında sezon başı 40'ın üzerinde resmi maça çıkarak önemli bir istatistik yakalayan Selçuk, yeni kadro yapılanmasından en fazla etkilenen isimlerin başında geldi.

Geride kalan sezon ligde tamamı ilk 11'de olmak üzere 32 karşılaşmaya çıkan ve sahada kaldığı 2 bin 660 dakikada rakip fileleri 6 kez havalandıran Selçuk, bu sezon ise geride kalan 11 müsabakanın 6'sında forma giydi, sadece bir kez başlangıç kadrosunda yer alabildi.

Yasin Öztekin ilk 11'i unuttu

Geçen sezon attığı gollerle Galatasaray'ın en skorer isimlerinin başında gelen Yasin Öztekin, bu dönemde ilk 11'i unuttu.

Yasin, geride kalan sezon 25'i ilk 11'de olmak üzere 28 lig maçında sahaya çıkıp, 2068 dakikada süre alırken, attığı 10 golle de takımına önemli katkı sağladı.

Bu sezon ise henüz ilk 11'i göremeyen sarı-kırmızılı futbolcu, yedeklerden oyuna dahil olduğu 4 müsabakada 68 dakika sahada kaldı.

Eren Derdiyok gole hasret

Sarı-kırmızılı ekibin gol ayaklarından Eren Derdiyok, bu sezon sahada kaldığı sınırlı sürede skor üretmeyi başaramadı.

Teknik direktör Igor Tudor'un tek forvetli sisteminde Bafetimbi Gomis'ten formayı kapmakta zorlanan Eren, ligde oynanan 11 maçın 8'inde süre almasına karşın sahada ancak 163 dakika kalabildi.

Ligde geride kalan sezon 31 müsabakada sahaya çıkarak bin 679 dakika oynayan Eren Derdiyok, attığı 10 golle takımına önemli puanlar kazandırmıştı.

Sinan Gümüş beklentilerin uzağında

Galatasaray'ın gelecek vadeden isimlerinden Sinan Gümüş, beklenen sıçramayı yine yapamadı.

Geçen sezonun özellikle ligin son bölümünde attığı gollerle dikkati çeken ve bu yıl önemli bir çıkış yapması öngörülen oyuncu, ligde sadece 2 kez maça çıkıp, 26 dakika sahada kalabildi.

Yaz transfer döneminde takımdan ayrılmak isteyen ancak sarı-kırmızılı kulübün beklentilerini karşılayan bir teklif alamayan Sinan, geçen sezon 18 maçta 672 dakika süre alıp, 7 gol atmıştı.