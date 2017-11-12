SOSA'DAN BEŞİKTAŞ YORUMU

Trabzonspor'un Arjantinli yıldızı Jose Sosa, Beşiktaş'tan ayrılma nedeninin terör olmadığını söyledi. Fanatik gazetesine açıklamalarda bulununan Sosa,Türkiye için "terör ülkesi" demediğini açıkladı.

Jose Sosa "dönmeden önceki dönemde internette ve sosyal medyada benim ve ailemin mutsuz olduğu yönünde şeyler ortaya atıldı. Taraftarımızdan tek istediğim beni dinlemeleri. Çünkü çok fazla röportaj veren biri değilim. Genelde sahada konuşmaya çalışıyorum. Ama dışarıda benim ya da ailemin söylemediği gerçekle alakası olmayan şeyler yazılıyor. İnsanlar da bunları gerçekmiş gibi kabul ediyor, sonra beni eleştirmeye başlıyor'' dedi.

"Terör ülkesi demedim"

“Beşiktaş’tan ayrıldığımda sebebini anlatmıştım. Ama ben ailemden bahsettiğimde insanlar eşim diye algılıyor. Benim ailem kardeşlerim, abilerim, ablalarım, annem, babam, eşim ve çocuklarım. Oradan ayrılma kararını ben almıştım ama aileme de danışmıştım. Türkiye’ye ‘terör ülkesi’ demişim gibi konuşuldu. Ben asla böyle bir şey demedim. Desem burada olmazdım. Okuduğum kadarıyla insanlar benim ayrılmamın sebebini eşimin zorlaması olarak nitelendiriyor. Bu konu beni rahatsız ediyor''

''Şampiyonluk neden olmasın?''

''Yusuf ve Abdülkadir çok değerli yetenekler. Belki de gelecekte Avrupa’nın en yetenekli oyuncularından ikisi olacaklar. Futbol da iyi bir kariyere sahip olabilmeniz için yeteneğe de sahip olmanız gerekiyor. Bu yetenek onlarda fazlasıyla var. Kalitemizi ortaya koyarsak işler de iyi giderse şampiyonluk neden olmasın? Beşiktaş'ın şuan için çok iyi gittiklerini söyleyebilirim, ama önemli olan bunun sonunu görebilmek''