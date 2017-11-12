ALANYA-KARABÜK MAÇINDAN GOL SESİ ÇIKMADI

Süper Lig'de mücadele eden Aytemiz Alanyaspor ile Kardemir Karabükspor'un, Antalya'nın Manavgat ilçesinde oynadıkları hazırlık maçı 0-0 berabere sona erdi.

Milli maçlar dolayısıyla lige verilen arada Antalya'da kampa giren Kardemir Karabükspor, hazırlık maçında Akdeniz ekibi Aytemiz Alanyaspor ile Manavgat Belediyesi Atatürk Stadı'nda karşılaştı.

Aytemiz Alanyaspor sahaya Riou, Cenk Ahmet Alkılıç, Birol Parlak, Welinton, Berkan Emir, Sackey, Taha Yalçıner, Emre Nefiz, Lungu, Yusuf Serdar Çoban ve Vagner Love ilk 11'i ile çıktı. Kardemir Karabükspor ise Ahmet Şahin, Papp, Barış Başdaş, Dany, Ibanez, Gaman, Osman Çelik, İlhan Depe, Tanase, Seleznov ve Yatabare ilk 11'i ile maça başladı.

Karşılaşmada her iki takım da gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve maç 0-0 eşitlikle sona erdi. Karşılaşmayı az sayıda taraftar ile Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu da izledi.