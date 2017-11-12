Alanya-Karabük maçından gol sesi çıkmadı
﻿
Site İçi Arama
﻿

ALANYA-KARABÜK MAÇINDAN GOL SESİ ÇIKMADI

Alanya-Karabük maçından gol sesi çıkmadı

Süper Lig'de mücadele eden Aytemiz Alanyaspor ile Kardemir Karabükspor'un, Antalya'nın Manavgat ilçesinde oynadıkları hazırlık maçı 0-0 berabere sona erdi. 

354 Okunma

Süper Lig'de mücadele eden Aytemiz Alanyaspor ile Kardemir Karabükspor'un, Antalya'nın Manavgat ilçesinde oynadıkları hazırlık maçı 0-0 berabere sona erdi. 

Milli maçlar dolayısıyla lige verilen arada Antalya'da kampa giren Kardemir Karabükspor, hazırlık maçında Akdeniz ekibi Aytemiz Alanyaspor ile Manavgat Belediyesi Atatürk Stadı'nda karşılaştı.

Aytemiz Alanyaspor sahaya Riou, Cenk Ahmet Alkılıç, Birol Parlak, Welinton, Berkan Emir, Sackey, Taha Yalçıner, Emre Nefiz, Lungu, Yusuf Serdar Çoban ve Vagner Love ilk 11'i ile çıktı. Kardemir Karabükspor ise Ahmet Şahin, Papp, Barış Başdaş, Dany, Ibanez, Gaman, Osman Çelik, İlhan Depe, Tanase, Seleznov ve Yatabare ilk 11'i ile maça başladı.

Karşılaşmada her iki takım da gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve maç 0-0 eşitlikle sona erdi. Karşılaşmayı az sayıda taraftar ile Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu da izledi. 
"TFF, 2019 sonrası için kulüplerle oturup masaya yatırmalı"
1
Futbolculara en fazla şans Osmanlıspor'dan
Akhisar Bel. 0 - Alanyaspor 4
Akhisar Bel. - Alanyaspor maç kadroları belli oldu...
Antalyaspor 2 - K Karabükspor 1
İşte Antalyaspor - K Karabükspor maçında ilk 11'ler
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿