SOLDADO ESKİ GÜNLERİNİ ARIYOR

Fenerbahçe’nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado, sarı-lacivertlilerde forma giydiği 8 maçta golle buluşamadı. Real Madrid, Valencia, Tottenham gibi önemli kulüplerde top koşturan 32 yaşındaki oyuncu, eski formuna döneceği günleri bekliyor.

Fenerbahçe’nin sezon başında Villarreal’den transfer ettiği Roberto Soldado eski günlerini arıyor. Sezon başında büyük umutlarla kadroya katılan İspanyol golcü, sarı-lacivertlilerde forma giydiği 8 lig maçında golle tanışamadı.

Villarreal'de oynarken yaşadığı sakatlık nedeniyle 36 maç kaçıran Soldado, sakatlık sonrasında ise 10 maçta 4 gol, 3 asistlik performans gösterdi.

Real Madrid altyapısında yetişen başarılı golcü, kariyerinin zirve noktasına da Valencia formasıyla ulaştı. Valencia ile oynadığı 141 maçta 82 gol, 15 asist yapan Roberto Soldado, buradaki yükselen grafiği ile Tottenham’a transfer oldu. Fakat yeni kulübünde bekleneni veremeyen İspanyol forvet, İngiltere de geçirdiği 2 sezonun ardından ülkesine geri döndü. Villarreal formasıyla 55 maçta rakip ağları 12 defa havalandıran 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, 19 gole de katkı sağladı. 2017-2018 sezonu başında ise Fenerbahçe’ye transfer olan Soldado, sarı-lacivertli ekipte 8 maçta forma giymesine rağmen golle buluşamadı.