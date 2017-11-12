KIZILCABÖLÜKSPOR 2 - ARSİNSPOR 1

Kızılcabölükspor 2 - Arsinspor 1
TFF 3.Lig 3.Grup 12. haftasında Kızılcabölükspor ile Arsinspor Kızılcabölük Semt Sahası Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kızılcabölükspor 2-1 kazandı.
Kızılcabölükspor: Bahadır Kaya, Ramazan Erarslan (46' Fatih Küçük), Kaan Dorak, Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Sedat Yahşi, Ali Helvacı, Gökhan Özer, Mustafa Altun, Taygun Vurgun, Samet Dağlı (90' Melih Vardar), İlyas Ural (87' Burak Gökbel)
Teknik Direktör: Hasan Şermet
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Arsinspor: Mehmet Can Küçükalioğlu, Adem Kaba, Enes Yılmaz, Caner İlyas (66' Mikail Üzümcü), Ahmet Özkal, Emrah Şahinçiftçi (46' Recep Kuşcu), Yiğit Kabasoğlu, Serkan Demirezen, Mücahit Çakır, Mesut Yaylı (46' Batuhan Aslan), Şefik Koz
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Safa Yılmaz, Muhammed Yıldız, Mustafa Yüksel, Umuthan Tunç
Goller: DK 5: Ramazan Erarslan (Kızılcabölükspor), DK 51: Samet Dağlı (Kızılcabölükspor), DK 90: Serkan Demirezen (Arsinspor)
Sarı Kartlar: DK 38: Mücahit Çakır (Arsinspor), DK 64: Serkan Demirezen (Arsinspor), DK 74: Batuhan Aslan (Arsinspor), DK 89: Mikail Üzümcü (Arsinspor)
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