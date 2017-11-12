Elaziz Belediyespor 2 - Payas Bel. 0
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ELAZİZ BELEDİYESPOR 2 - PAYAS BEL. 0

Elaziz Belediyespor 2 - Payas Bel. 0

TFF 3.Lig 3.Grup 12. haftasında Elaziz Belediyespor ile Payas Bel. Elazığ Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Elaziz Belediyespor 2-0 kazandı.

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Elaziz Belediyespor 2 - Payas Bel. 0

TFF 3.Lig 3.Grup 12. haftasında Elaziz Belediyespor ile Payas Bel. Elazığ Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Elaziz Belediyespor 2-0 kazandı.

Elaziz Belediyespor: Ogün Karakaya, Volkan Çekiç, Doğancan Akkaya, İsmail Türkaslan, Furkan Camcı (61' Muhammed Akyıldız), Abdullah Temircan, Fahri Genç (88' Emrah Yollu), Çağlayan Alpsatan, Nihat Apaydın, Muhammet Ali Aydın (79' Batuhan Kaya), Volkan Serim

Teknik Direktör: Alaettin Tutaş

Payas Bel.: Ahmet Üçgün, Arif Güner, Aykut Topal, Cuma Ali Üzüm, Sezer Çelik (61' Ömer Demircan), Baran Yardımcı (61' Abdulsamet Kırım), Tevfik Şanver, Necmi Çoban, Gökhan Öztürk (76' Gökhan Çırak), Gökhan Aydaş, Murat Can Bölükbaşı

Teknik Direktör:

Hakem: Serhad Ürkmez, Sedat Etik, Efe Kurtuluş, Sezer Polat

Goller: DK 25: Furkan Camcı (Elaziz Belediyespor), DK 56: Muhammet Ali Aydın (Elaziz Belediyespor)

Sarı Kartlar: DK 45: Tevfik Şanver (Payas Bel.), DK 45: Necmi Çoban (Payas Bel.), DK 66: Ömer Demircan (Payas Bel.), DK 74: Muhammed Akyıldız (Elaziz Belediyespor), DK 90: Doğancan Akkaya (Elaziz Belediyespor)

Kırmızı Kart: DK 45: Murat Can Bölükbaşı (Payas Bel.)

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