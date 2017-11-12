Düzyurtspor 2 - Tarsus İdman Yurdu 1
TFF 3.Lig 3.Grup 12. haftasında Düzyurtspor ile Tarsus İdman Yurdu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Düzyurtspor 2-1 kazandı.
Düzyurtspor: Kemal Aktaş, Nurullah Dağaşan (60' Samet Aydın), Erdinç Kedikli, Emre Akgün, Miraç Acer, Ali Kemal Başaran, Hakan Aydın, Taha Gür, Serkan Osma (54' Raif Gündoğdu), Mustafa Eskihellaç (90' Mahmut Emin Kabul), Taşkın Kartal
Teknik Direktör: Selçuk Akçay
Haberleri İstatistikleri
Tarsus İdman Yurdu: Barış Türkmen, Serkan Küçük, Sefa Durmuş, İbrahim Hırçın, Onur Şirin, Alper Yener (90' Sertaç Gökaltın), Ali Sinan Gayla (75' Furkan Mızrak), Abdurrahman Canlı, Muhammed Ali Kurt, Ergun Cengiz, Ferhat Duman (84' Kubilay Serbest)
Teknik Direktör: Özcan Kızıltan
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Sercan Yılmaz, Emrah Akkaya, İsmail Semih İleri, Hakan Tezcan
Goller: DK 10: Taşkın Kartal (Düzyurtspor), DK 34: Ergun Cengiz (Tarsus İdman Yurdu), DK 90: Mustafa Eskihellaç (Düzyurtspor)
Sarı Kartlar: DK 34: Ali Kemal Başaran (Düzyurtspor), DK 43: Mustafa Eskihellaç (Düzyurtspor), DK 45: Alper Yener (Tarsus İdman Yurdu), DK 62: Onur Şirin (Tarsus İdman Yurdu), DK 75: Erdinç Kedikli (Düzyurtspor), DK 84: İbrahim Hırçın (Tarsus İdman Yurdu)
Kırmızı Kart: DK 50: Ali Kemal Başaran (Düzyurtspor)
Fikstürü - Puan Durumu