Adliyespor öne geçti ama sonunu getiremedi!
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ADLİYESPOR ÖNE GEÇTİ AMA SONUNU GETİREMEDİ!

Adliyespor öne geçti ama sonunu getiremedi!

TFF 3.Lig 3.Grup 12. haftasında Adliyespor ile Tekirdağspor, Ankara Ostim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Tekirdağspor 2-1 kazandı.

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Adliyespor 1 - Tekirdağspor 2

TFF 3.Lig 3.Grup 12. haftasında Adliyespor ile Tekirdağspor Ankara Ostim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Tekirdağspor 2-1 kazandı.

Adliyespor: Burak Yenen, Oğuzhan Azğar, Deniz Keskin, Caner Özden (86' Mehmet Kaan Türkmen), Salih Sarıkaya, Serkan Şirin (77' Metin İlhan), Anıl Yıldırım, Mustafa Serkan Koparan, Faruk Yaldıran, Celal Hanalp, Ali Aydemir

Teknik Direktör: Abdurrahman Baysangur

Tekirdağspor: Onur Parlar, Samet Önger, Mert Yıldız, Emre Alan, Nurullah Serbest, Ünal Avcı (67' Muhammed Oğuzhan Ceylan), Yunus İlgen, Emre Kars, İbrahim Can Köse, Aykut Çakay (78' Rıza Çetiner), Tarkan Hancı (54' Mücahit Özkul)

Teknik Direktör: Recai Çaloğlu

Hakem: Yakup Özhan, Onur İçyer, Necmi Demir, Ali Yılmaz

Goller: DK 2: Ali Aydemir (Adliyespor), DK 76: Mücahit Özkul (Tekirdağspor), DK 89: İbrahim Can Köse (Tekirdağspor)

Sarı Kartlar: DK 17: Anıl Yıldırım (Adliyespor), DK 36: Faruk Yaldıran (Adliyespor), DK 66: Oğuzhan Azğar (Adliyespor), DK 83: Samet Önger (Tekirdağspor), DK 90: Onur Parlar (Tekirdağspor), DK 90: İbrahim Can Köse (Tekirdağspor)
 

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