SULTANBEYLİ BEL. 0 - UTAŞ UŞAKSPOR 2

Sultanbeyli Bel. 0 - Utaş Uşakspor 2
TFF 3.Lig 3.Grup 12. haftasında Sultanbeyli Bel. ile Utaş Uşakspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Utaş Uşakspor 2-0 kazandı.
Sultanbeyli Bel.: Hasan Kaya, Serkan Silan (58' Umut Eskiköy), Mehmet Ali Kıran, Hakan Akbaş, Göksel Ergün, Hayrullah Akyel, Mehmet Can Işık (80' Muhammed Uğur Kalço), Fatih Dalgıç, Hakan Akman, Gökhan Cingirt, Anıl Gir (89' İsmail Şahin)
Teknik Direktör: İhsan İdikut
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Utaş Uşakspor: Ersin Aydın, Şemsettin Ender Kılıç, Ahmet Aktaş, Oğuzhan Yıldırım, Fatih Çolak, Ekrem Sütçü (90' Emrah Taysı), Doğan Seçkin Şavkın, Özgen Erdem (74' Selçuk Yıldırım), Levent Aktuğ, Halil İbrahim Cenik, Şahin Fıstıkcı (85' İsmail Sarı)
Teknik Direktör: Aydoğan Tunay
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Efe Tanrıverdi, Suha Adıyaman, Serdar Osman Akarsu, Mustafa Hakan Belder
Goller: DK 49: Halil İbrahim Cenik (Utaş Uşakspor), DK 53: Şahin Fıstıkcı (Utaş Uşakspor)
Sarı Kartlar: DK 63: Hayrullah Akyel (Sultanbeyli Bel.), DK 85: Hakan Akman (Sultanbeyli Bel.)
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