ÇORUM BEL. 1 - OSMANİYESPOR 1

Çorum Bel. 1 - Osmaniyespor 1
TFF 3.Lig 3.Grup 12. haftasında Çorum Bel. ile Osmaniyespor Dr.turhan Kılıççıoğlu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Çorum Bel.: Ramazan Haklı, Abdullah Karmil, Yakup Kayış, Tevfik Doğukan Pala, Akın Karaaslan (35' Erhan Kurt), Taner Gürsoy, Mert Sarı (72' Emre Yüksektepe), Özgür Kedikli, Yasin Dülger (64' Murat Hacıoğlu), Doğan Can Davas, Abuzer Toplu
Teknik Direktör: Erkan Bölükbaş
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Osmaniyespor: Ahmet Önal, Ahmet Çenet, İlyas Ekiz, Bilal Kılıç, Hüseyin Rüzgar (18' Salih Tunar), Soner Ergençay, Tufan Deniz Gelen, Burak Sarı, Emre Aktaş (87' Sergen Ekinci), Emrah Bedir, Süleyman Güneş (54' Rıdvan Çelik)
Teknik Direktör: Bahaddin Güneş
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Erdem Temel, Egemen Savran, Güner Mumcu Taştan, Mustafa Yerli
Goller: DK 26: Taner Gürsoy (Çorum Bel.), DK 33: Ahmet Çenet (Osmaniyespor)
Sarı Kartlar: DK 18: Bilal Kılıç (Osmaniyespor), DK 64: Emre Aktaş (Osmaniyespor), DK 64: Doğan Can Davas (Çorum Bel.)
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